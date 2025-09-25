Не кажучи вже про відкриття для допитливого розуму унікальних архітектурних рішень минулих століть. 24 Канал із посиланням на fact-news і waytravel розповість про це докладніше.
Які 10 найцікавіших фактів про українські замки варто знати у 2025 році?
- В Україні є понад 200 замків і фортець. На жаль, до нашого часу дійшло лише близько 70 у більш-менш збереженому стані.
- Багато замків України мали таємні підземні ходи, які, за легендами, використовували для втечі або контрабанди.
- У багатьох замках проходять фестивалі історичної реконструкції та лицарські турніри, які дозволяють буквально прожити середньовіччя.
- Багато замків були резиденціями відомих історичних родин – Орлицьких, Потоцьких, Ракоці та інших.
- Замки України часто оточені парками з унікальними деревами та озерами, що додає їм природного шарму й романтики.
Українські замки, про які цікаво буде знати кожному:
- Замок Паланок на Закарпатті тривалий час був резиденцією угорських королів і князів, а його стіни товщиною до 3 метрів витримували численні облоги.
- Луцький замок, відомий як замок Любарта, зведений у XIV столітті та є одним із найкраще збережених готичних замків України.
- Замок Шенборнів на Закарпатті розташований серед лісів і виноградників, його вважають однією з найромантичніших споруд країни.
- Олеський замок на Львівщині відомий з 1327 року, він зберіг багато середньовічних архітектурних особливостей, а також легенди про богатирів і привидів.
- Аккерманська фортеця у Білгороді-Дністровському – найбільший і один із найміцніших замків України. Площа фортеці сягає 10 гектарів.
Цікаві факти про замки України:
Які ще цікавинки можна згадати про замки України?
Чи знаєте ви, в якому регіоні України найбільше замків? Це у Тернопільській області – замків там орієнтовно 34 (мовиться про залишки, руїни та частково збережені). Найвідоміші – Збаразький, Чортківський, Вишнівецький, Бучацький і так далі.
А ще понад 40 замків в Україні мають задокументовані легенди про привидів. Найвідоміші – "Біла дама" в Підгорецькому, "Дама в чорній сукні" у замку Шенборнів, "Чорний лицар" в Олеському. Чимало фортець пропонують нічні екскурсії з містичними історіями – це Луцька, Збаразька, Кам’янець-Подільська тощо.