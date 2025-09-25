Не кажучи вже про відкриття для допитливого розуму унікальних архітектурних рішень минулих століть. 24 Канал із посиланням на fact-news і waytravel розповість про це докладніше.

Які 10 найцікавіших фактів про українські замки варто знати у 2025 році?

В Україні є понад 200 замків і фортець. На жаль, до нашого часу дійшло лише близько 70 у більш-менш збереженому стані.

Багато замків України мали таємні підземні ходи, які, за легендами, використовували для втечі або контрабанди.

У багатьох замках проходять фестивалі історичної реконструкції та лицарські турніри, які дозволяють буквально прожити середньовіччя.

Багато замків були резиденціями відомих історичних родин – Орлицьких, Потоцьких, Ракоці та інших.

Замки України часто оточені парками з унікальними деревами та озерами, що додає їм природного шарму й романтики.

Замок Паланок на Закарпатті тривалий час був резиденцією угорських королів і князів, а його стіни товщиною до 3 метрів витримували численні облоги.

Луцький замок, відомий як замок Любарта, зведений у XIV столітті та є одним із найкраще збережених готичних замків України.

Замок Шенборнів на Закарпатті розташований серед лісів і виноградників, його вважають однією з найромантичніших споруд країни.

Олеський замок на Львівщині відомий з 1327 року, він зберіг багато середньовічних архітектурних особливостей, а також легенди про богатирів і привидів.

Аккерманська фортеця у Білгороді-Дністровському – найбільший і один із найміцніших замків України. Площа фортеці сягає 10 гектарів.

Які ще цікавинки можна згадати про замки України?