То чим зайнятися у столиці, щоб відчути справжній дух зимових свят на межі 2025 та 2026 років? 24 Канал завдяки hey.kyiv розповість про це докладніше.
Які 10 грудневих ритуалів у Києві варто додати до власного чеклиста?
Помилуватися головною ялинкою. Головна ялинка України встановлена на Софійській площі. Вона у 16 метрів заввишки й прикрашена пастельними кольорами, натхненними фресками Софії Київської. Атмосфера камерна, без масових концертів.
Випити смачного глінтвейну. Його вам наллють не лише біля ялинки, а й на різдвяних ярмарках міста і в кав'ярнях. Гарячі напої гарно зігрівають взимку та створюють святковий настрій.
Побачити Різдвяний експрес. У грудні Укрзалізниця запустила ретропотяг, на паровій тязі – "Чарівний експрес". Усе заради святкових поїздок. На жаль, поки що не відомо, чи продовжить він їздити після 7 грудня.
Потрапити у солодку казку Milk Bar Wonderland. Це святкова локація з тематичним декором, десертами та тортами.
Насолоджуватися вітринами ЦУМ. Універмаг на Хрещатику готує кожного року цікаві святкові вітрини, які стають однією з міських родзинок.
З’їсти мандариновий круасан з какао в Paul. Ця мережа пропонує свято смаків, здатних зробити ваш день особливим.
Гуляти засніженим містом. Маріїнський парк, Володимирська гірка, Пейзажна алея і набережна Дніпра створюють зимову листівку навіть без тривалого снігового покриву.
Відвідати Маєток Різдвяних Історій. Це платна заміська локація під Києвом, її відкривають для святкових подій та шоу з ялинками й фотозонами.
Покататися на ковзанах. У Києві працюють відкриті ковзанки, також ковзанки у торгових центрах тощо.
Зустріти Новий 2026 рік у колі близьких. У цей складний час, мабуть, найкращі зустрічі – це теплі сімейні чи дружні свята.
А які ще є цікаві варіанти святкування, якщо не мовиться про Київ?
Різдвяною столицею, мабуть, справедливо вважають Львів. У грудні тут відбудуться різноманітні заходи, такі як зустріч зі святим Миколаєм, майстер-класи, відкриття шопки, ярмарок, колядування та хода звіздарів і багато іншого.
А якщо хочеться втекти від міського шуму, то можна завітати на закарпатські термальні води, до озера Синевир чи у Диканьку на Полтавщині. Ба навіть нарешті відвідати Криворівню – це село на Прикарпатті відоме на всю країну особливим святкуванням Різдва.