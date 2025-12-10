То чим зайнятися у столиці, щоб відчути справжній дух зимових свят на межі 2025 та 2026 років? 24 Канал завдяки hey.kyiv розповість про це докладніше.

Які 10 грудневих ритуалів у Києві варто додати до власного чеклиста?

Помилуватися головною ялинкою. Головна ялинка України встановлена на Софійській площі. Вона у 16 метрів заввишки й прикрашена пастельними кольорами, натхненними фресками Софії Київської. Атмосфера камерна, без масових концертів.​

Випити смачного глінтвейну. Його вам наллють не лише біля ялинки, а й на різдвяних ярмарках міста і в кав'ярнях. Гарячі напої гарно зігрівають взимку та створюють святковий настрій.​

Побачити Різдвяний експрес. У грудні Укрзалізниця запустила ретропотяг, на паровій тязі – "Чарівний експрес". Усе заради святкових поїздок. На жаль, поки що не відомо, чи продовжить він їздити після 7 грудня.​

Потрапити у солодку казку Milk Bar Wonderland. Це святкова локація з тематичним декором, десертами та тортами.

Насолоджуватися вітринами ЦУМ. Універмаг на Хрещатику готує кожного року цікаві святкові вітрини, які стають однією з міських родзинок.​

З’їсти мандариновий круасан з какао в Paul. Ця мережа пропонує свято смаків, здатних зробити ваш день особливим.​

Ось що варто зробити у Києві у грудні для відчуття повноцінного свята: дивіться відео hey.kyiv

Гуляти засніженим містом. Маріїнський парк, Володимирська гірка, Пейзажна алея і набережна Дніпра створюють зимову листівку навіть без тривалого снігового покриву.​

Відвідати Маєток Різдвяних Історій. Це платна заміська локація під Києвом, її відкривають для святкових подій та шоу з ялинками й фотозонами.

Покататися на ковзанах. У Києві працюють відкриті ковзанки, також ковзанки у торгових центрах тощо.

Зустріти Новий 2026 рік у колі близьких. У цей складний час, мабуть, найкращі зустрічі – це теплі сімейні чи дружні свята.

А які ще є цікаві варіанти святкування, якщо не мовиться про Київ?