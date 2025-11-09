Мовиться про маєток фон Мекк у Копилові. І 24 Канал із посиланням на Gazeta.ua розповість про нього докладніше.

Чому маєток фон Мекк у Копилові варто побачити наживо?

Цей палац у Копилові на Київщині зведений у XIX столітті. Він належав родині фон Мекк, члени якої були відомими меценатами та впливовими вельможами. Вони неодноразово приймали у маєтку митців, політиків і культурних діячів, що додавало місцю особливого значення і слави.

Власник палацу барон Микола фон Мекк – неординарна особистість. Він був власником ще й низки автомобілів, що на той час сприймали за ознаку топового шику. А маєток у Копилові він придбав ще у юності, і міг собі це дозволити, адже належав до династії залізничних магнатів.

Як зазначає портал kyivregiontours.gov.ua, комплекс у Копилові тісно пов'язаний не тільки з іменем фон Мекк, а й з родинами Давидових і Чайковських. Скажімо, саме тут двічі гостював композитор Петро Чайковський, адже дружив із мамою барона Надією.

Архітектурний стиль палацу поєднує елементи неокласицизму з романтичними мотивами, що робить його унікальним у контексті української історичної спадщини. Величні фасади, декоративні елементи, а також просторий парк навколо створювали неповторну атмосферу розкоші та спокою.

З часом, на жаль, маєток занепав – через відсутність реставраційних робіт, війни та соціальні зміни. А проте сьогодні це місце приваблює не тільки поціновувачів історії, але й фотолюбителів та тих, хто шукає атмосферні локації поза звичайними туристичними маршрутами.

Тож відвідування руїн маєтку фон Мекк у Копилові – це чудова нагода поринути в атмосферу XIX століття, відчути епоху австрійського впливу на українські землі та побачити, як час залишає сліди на величній архітектурі. А навколишні ландшафти доповнять враження, роблячи поїздку сюди незабутньою.

