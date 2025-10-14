У столиці України є безліч затишних локацій, куди варто піти восени. Та одне місце вирізняється з-поміж інших та пропонує естетичну насолоду. Ця локація – парк "Феофанія", пише 24 Канал.
Куди піти у Києві?
Як йдеться у статті Вікіпедії, парк "Феофанія" було засновано у 1992 році. Цей парк – державна природоохоронна рекреаційна установа НАН України.
На початку жовтня дерева парку почали вдягатися у жовті барви, що тільки додає атмосфери цій локації. Кияни та гості столиці у мережі діляться чарівними осінніми світлинами з "Феофанії".
"Якщо осінь і має адресу, то це Феофанія", – йдеться в одному з коментарів. Інша відвідувачка парку відзначила, що у "Феофанії" дуже мало людей, а щосереди безкоштовний вхід.
"Хочете естетично кайфанути – вам туди", – йдеться в іншому коментарі про "Феофанію".
Який вигляд має парк "Феофанія" у жовтні / Фото з мережі Тредс
Що відомо про парк "Феофанія"?
"Феофанія", як йдеться на сайті парку, входить до складу природно-заповідного фонду України, який є складовою частиною світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
Унікальною особливістю, яка вирізняє парк "Феофанія" з-поміж інших є гармонійне поєднання нерукотворних шедеврів первозданної природи із сучасним мистецтвом ландшафтного дизайну на фоні духовної величі Свято-Пантелеймонівського Собору.
Зверніть увагу. Парк працює щодня з 08:00 до 23:00, а одноразовий вхід коштує 60 гривень.
Як доїхати до парку?
- Автобус №38. Від станції метро Деміївська до кінцевої зупинки на вулиці Метрологічній.
- Маршрутка №444. Від станції метро Виставковий Центр до кінцевої зупинки на вулиці Метрологічній.
- Маршрутка №567Д. Від станції метро Видубичі до кінцевої зупинки на вулиці Метрологічній.
Де провести час у Києві?
Якщо ви плануєте вперше відвідати Київ, то є кілька локацій, які повинен побачити кожен турист у столиці:
колоритний Андріївський узвіз, де відкривається краєвид на весь Поділ;
Володимирська гірка, до якої з Андріївського узвозу можна пройти пішки. Окрім того, на Володимирській гірці є оглядовий майданчик на Дніпро, Лівий берег та Трухановський острів;
щоб помилуватися Дніпром, слід поїхати на Оболонську набережну;
справжній дух старого Києва можна відчути біля Золотих воріт;
найпопулярніші локації, такі як Майдан Незалежності, Хрещатик та Києво-Печерська Лавра, розташовані у Печерському районі.