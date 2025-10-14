У столиці України є безліч затишних локацій, куди варто піти восени. Та одне місце вирізняється з-поміж інших та пропонує естетичну насолоду. Ця локація – парк "Феофанія", пише 24 Канал.

Куди піти у Києві?

Як йдеться у статті Вікіпедії, парк "Феофанія" було засновано у 1992 році. Цей парк – державна природоохоронна рекреаційна установа НАН України.

На початку жовтня дерева парку почали вдягатися у жовті барви, що тільки додає атмосфери цій локації. Кияни та гості столиці у мережі діляться чарівними осінніми світлинами з "Феофанії".

"Якщо осінь і має адресу, то це Феофанія", – йдеться в одному з коментарів. Інша відвідувачка парку відзначила, що у "Феофанії" дуже мало людей, а щосереди безкоштовний вхід.

"Хочете естетично кайфанути – вам туди", – йдеться в іншому коментарі про "Феофанію".

Який вигляд має парк "Феофанія" у жовтні / Фото з мережі Тредс

Що відомо про парк "Феофанія"?

"Феофанія", як йдеться на сайті парку, входить до складу природно-заповідного фонду України, який є складовою частиною світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.

Унікальною особливістю, яка вирізняє парк "Феофанія" з-поміж інших є гармонійне поєднання нерукотворних шедеврів первозданної природи із сучасним мистецтвом ландшафтного дизайну на фоні духовної величі Свято-Пантелеймонівського Собору.

Зверніть увагу. Парк працює щодня з 08:00 до 23:00, а одноразовий вхід коштує 60 гривень.

Як доїхати до парку?

Автобус №38. Від станції метро Деміївська до кінцевої зупинки на вулиці Метрологічній.

Маршрутка №444. Від станції метро Виставковий Центр до кінцевої зупинки на вулиці Метрологічній.

Маршрутка №567Д. Від станції метро Видубичі до кінцевої зупинки на вулиці Метрологічній.

Де провести час у Києві?

Якщо ви плануєте вперше відвідати Київ, то є кілька локацій, які повинен побачити кожен турист у столиці: