Про те, де погуляти у столиці, розповідає 24 Канал. Якщо ви плануєте мандрівку у Київ вперше, то просто мусите побачити ці місця.

До теми Куди не варто їхати на відпочинок у травні, щоб не змарнувати відпустку

Андріївський узвіз

Андріївський узвіз – це одне з найромантичніших та найколоритніших місць Києва. Тут ви побачите старовинну бруківку, художників з картинами, сувенірні крамниці і неймовірний краєвид на Поділ. Андріївський узвіз красивий у будь-яку пору року. Навіть якщо ви були тут взимку, то обов'язково прогуляйтеся ще навесні, адже це місце матиме зовсім іншу атмосферу.



Андріївський узвіз – чудове місце для прогулянки / Фото "Хмарочос"

Володимирська гірка

З Андріївського узвозу можна пішки пройтися до іншої атмосферної локації – Володимирської гірки. У парку є оглядовий майданчик на Дніпро, Лівий берег та Трухановський острів. Ввечері краєвид стає ще чарівніший, адже місто сяє тисячами вогнів. На Володимирську гірку варто прийти з коханою людиною, щоб сповна відчути романтичну атмосферу.

Весною у парку особливо красиво, адже можна насолодитися цвітом магнолій.



Володимирська гірка під час дощу / Фото "Місто Кия"

Ботанічний сад імені Миколи Гришка

Тут точно варто побувати весною. Якщо в Ужгород на сакури не вдалося поїхати, то помилуватися рожевим цвітом можна у Ботанічному саду імені Гришка. Це один з найбільших ботанічних садів у Європі, тому тут можна побачити не лише сакури, а й екзотичні рослини, які не притаманні для українського клімату.



Ботанічний сад Гришка багатий на різноманітну флору / Фото з фейсбук-сторінки ботсаду

Оболонська набережна

Оболонь – це відносно молодий район міста, тому тут дуже зручно гуляти. Є велодоріжки, різноманітні кав'ярні та зони для пікніків. Якщо ви любите бігати – то це ідеальне місце. Вид на Дніпро додасть ще й естетичного задоволення.



Оболонська набережна / Фото kyivmaps

Печерськ

Це центральний та один з найдорожчих районів столиці. Саме тут розташований Майдан Незалежності, просторий Хрещатик з модними бутиками, Києво-Печерська Лавра та інші популярні місця. На Печерську історичні споруди гармонійно поєднуються зі сучасними хмарочосами. У цьому районі можна відчути старовинний та сучасний дух Києва.



Печерський район Києва / Фото nastyaaperebeii

Золоті ворота

Золоті ворота – це справжній символ Києва. Їх побудували ще за часів Ярослава Мудрого, а після повного зруйнування відновили у 1982 році. Зараз Золоті ворота є однією з найдавніших датованих споруд у Східній Європі. Саме тому ви мусите їх побачити під час мандрівки у Київ. Біля Золотих воріт можна відчути справжній дух Київської Русі.



Золоті ворота ввечері / Фото "Місто Кия"

Київ – це місто, у яке складно не закохатися. Воно заворожує своєю архітектурою, масштабами та ритмом життя. Якщо ви ще не відкрили для себе усі куточки, про які ми розповіли, то саме час це зробити.