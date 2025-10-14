Мовиться про палац Яблоновських-Бруницьких у Підгірцях. 24 Канал із посиланням на "Фотографії старого Львова" розповість про нього докладніше.

Чому варто побачити палац Яблоновських-Бруницьких у Підгірцях?

На початку XVIII століття Юзеф Александер Яблоновський отримав село Підгірці у спадок. Відтак він перебудував старий замок, створивши тут французький палац як заміську резиденцію для розваг та усамітнення.

Стіни палацу досі ретельно зберігають легенди про перші роки правління Собєського й магнатське життя Галичини. Саме тут неодноразово бував Ян ІІІ Собєський, кажуть, наче ще у статусі стрийського старости, а пізніше – як король Речі Посполитої.

Палац вирізнявся бібліотекою з понад тисячею томів, галереєю гетьманських портретів, стайнями, фонтанами, мармуровими фонтанами та античними скульптурами. У XIX – XX століттях маєток перебудували, додали водогін, електроенергію, господарські споруди тощо.​

Як зазначає "Високий Замок", парк навколо палацу заслуговує на окрему увагу. Його вважають першим дендропарком Галичини – тільки плодових дерев там понад 150 сортів, а ще різні декоративні рослини, екзотичні дерева тощо. А все завдяки тому, що Бруницький був селекціонером та захоплювався цією справою.

Палац Яблоновських-Бруницьких у Підгірцях / Дивіться фото museumsofukraine

До слова, серед гостей і власників палацу упродовж його історії були не тільки представники польської шляхти, а й давні австрійські та українські роди. А у ХХ столітті тут були інтернат і форелеве господарство.

Зараз палац поступово відновлюють приватні власники, і відкривають його для екскурсій.​ Прогулянка там занурює в епоху магнатських балів, вражає розкішшю інтер'єрів, природою та тишею.

