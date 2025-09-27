Особливо красиві вони восени – а це хіба не найкраща пора для мандрівок і відкриттів? 24 Канал із посиланням на Департамент молоді та туризму ЛОДА розповість про це докладніше.

Дивіться також Три красиві міста на Львівщині, які можна відвідати на електричці

Які три найвищі водоспади Львівщини обов'язково варто побачити?

Львівщина має чимало красивих природних локацій, серед них і водоспади. Тут точно варто побачити три найвищі в області – вони зачаровують красою і дарують справжню насолоду відпочинку на тлі Карпат.

Лазний – найвищий водоспад Львівщини, трохи понад 10 метрів. Він розташований у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" між селами Довге та Сопіт. Лазний складається з трьох каскадів, через які невеликий гірський потік буквально підстрибує над кам'янистим урвищем серед густого лісу. Водоспад залишається досить малолюдним, тому тут панує тиша, ідеальна для релаксу чи фотосесій.

Водоспад Лазний: дивіться відео truskavetstravel

Сопіт. Цей потужний водний потік 8 метрів заввишки розташований також у "Сколівських Бескидах", пише zaxid.net, біля однойменного села. Свою назву отримав завдяки характерному "сопоту" – гучному шуму води, що спадає під кутом понад 70 градусів. Околиці водоспаду завжди встелені вологою зеленню, а сам він формує мальовничий природний котел.

Водоспад Сопіт: дивіться відео Ukraineandnature

Кам'янецький водоспад. Один із найпопулярніших та найбільш фотогенічних карпатських водоспадів. Він має 6 метрів висоти, а розташований поблизу траси Київ – Чоп, за 7 кілометрів від міста Сколе. Кам'яні брили посеред водяного потоку розділяють водоспад на два річища. Найбільш видовищний він під час паводків або дощової осені. Біля водоспаду облаштовані місця для відпочинку.

Кам'янецький водоспад: дивіться відео obiektyv_ua

Які ще цікаві природні локації Львівщини варто відвідати?