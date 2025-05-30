Що побачити у Києві за один день

Тревел-блогер Вадим Грінько розповів про місця, які варто побачити у Києві, якщо їдете лише на один день. Про це повідомляє 24 Канал.

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Розпочати екскурсію містом варто з Софійського собору. Вхід – 200 гривень. Це єдина пам'ятка, яка збереглася у Києві ще з часів Київської Русі. Мандрівник зізнався, що на території собору у нього були мурашки по тілу, адже тут справді відчувається дух історії.

Далі прямуйте у кафе "Ярославна", де готують найсмачніші пиріжки в Києві. Коштують вони тут до 100 гривень. Кияни обожнюють ці пиріжки, то ж у кафе завжди є черга. Пити каву у "Ярославні" Грінько не рекомендує, краще сходити у легендарну кав'ярню, яка працює у Києві вже 30 років – Kaffa. Каву тут обійдеться також до 100 гривень.

Після смачних перекусів варто піднятися на дзвіницю Києво-Печерської лаври, щоб помилуватися Києвом з висоти. Бюджет – до 200 гривень.



Київ восени / Фото Petkevich Evgeniy, Pexels

Далі тревел-експерт радить взяти смачну їжу і пройтися до Парку Слави, де можна організувати атмосферний пікнік. З цього місця відкриваються краєвиди на Лівий берег і загалом тут дуже тихо і приємно.

Ну, а ввечері знову час гуляти! Якщо вам хочеться гамірної та тусовочної атмосфери – спускайтеся вниз на Поділ. Якщо ж прагнете тиші, то ідеальним варіантом стануть Володимирська гірка, Пейзажна алея або Труханів острів.

Дивіться відео про те, чим зайнятися в Києві, якщо приїхали на день:

Поїздка на один день у Київ – це чудова можливість цікаво провести час та відвідати нові місця.