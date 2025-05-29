Найбільше в Україні поле з півоніями можна буде побачити вже зовсім незабаром у Чернівецькій області, пише 24 Канал. На мандрівників очікують понад 70 тисяч кущів півоній.

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Де побачити поле з півоніями в Україні

На полі Peonita Farm зібрали понад 150 унікальних сортів півоній з Нідерландів та Китаю. На відвідувачів очікують фотозони, виставки та різні події.

На фермі є трав'янисті та деревовидні півонії, а також ІТОН – унікальні гібриди деревовидних і трав'янистих півоній. Також відвідувачі поля зможуть придбати саджанці ексклюзивних сортів.

Наразі через холодну травневу погоду півонії на фермі ще не розцвіли. Пік цвітіння очікують у червні. Про офіційну дату відкриття у Peonita Farm обіцяють повідомити у соцмережах.

Найбільше поле півоній в Україні: дивіться відео

Як добратися і скільки коштує вхід

Найбільше поле півоній в Україні розташоване у смт. Глибока. Графік роботи – з 8 до 21.

З Чернівців до ферми близько 35 кілометрів. На громадському транспорті можна добратися з автовокзалу на маршрутці 218 Чернівці – Глибока. Від зупинки до поля можна дійти пішки або викликати таксі.

Ферма півоній на карті

Вхід у будній день: дорослий – 200 гривень, діти від 6 до 12 – 100 гривень. Вхід у вихідний день: дорослий – 250 гривень, діти від 6 до 12 – 200 гривень. Вхід для дітей до 6 років та воїнів ЗСУ – безкоштовно у будь-який день.

До речі, у Чернівецькій області цьогоріч особливо популярним було тюльпанове поле, яке відвідали тисячі туристів.