24 Канал з посиланням на Visit Ukraine розповідає про локації в Україні, куди варто поїхати на зимовий відпочинок. Ціни тут не такі дорогі, як в Буковелі, тож можна не боятися, що влетиш у копієчку.

Де відпочити в Україні взимку?

Термальні води на Закарпатті

В Україні навіть під час морозів можна купатися прямо просто неба. Щоб відчути справжній релакс, варто поїхати у термальні комплекси Закарпаття. У Берегові й Косино є термальні басейни, вода у яких настільки тепла, що купатися можна і посеред зими. Під час такого відпочинку можна не лише відпочити, а й оздоровитися, адже термальна вода має лікувальні властивості.

Зверніть увагу! Раніше 24 Канал писав репортаж з термальних джерел на Закарпатті. У матеріалі можна дізнатися про особливості такого відпочинку й ціни на нього.

Чернівці

Пухнастий сніг та десятки вогнів на вулицях дуже личать Чернівцям. Взимку у місті панує особлива, дещо казкова атмосфера. Резиденція митрополитів Буковини, вулиця Кобилянської та європейська архітектура нагадують австрійський Відень.

Кам'янець-Подільський

Нема поганого сезону, щоб поїхати у Кам'янець-Подільський. Саме місто і його візитівка – середньовічна фортеця – прекрасні завжди. На сторінці @kamianets.museum вже повідомили, що цього року різдвяна резиденція на території фортеці працюватиме з 5 грудня по 11 січня. У цей час на території відбуватимуться майстер-класи, концерти та різні святкові події.

До речі, музей-заповідник вже готується до свят і ставить ялинки на території фортеці.

Озеро Синевир

Озеро Синевир на Закарпатті взимку схоже на якусь локацію з Альп. Ідеальна тиша, дерев'яні містки, сніг під ногами і туман над водою створюють атмосферу зимової казки. Дорогою варто також завітати у реабілітаційний центр бурих ведмедів.

Ужгород

Коли на вулиці морози, в Ужгороді панує затишна атмосфера. Австрійська архітектура, набережна річки Уж та ароматна закарпатська кухня роблять поїздку сюди справжнім святом.

Диканька

Славнозвісне селище Диканька на Полтавщині прославилося завдяки українському письменнику Миколі Гоголю, який написав "Вечори на хуторі біля Диканьки". Сьогодні Диканька є популярною туристичною локацією саме взимку. Тут можна побачити стародавні українські традиції, вертеп та обрядові дійства.

Де побачити справжнє гуцульське Різдво?

Криворівня в Івано-Франківській області відома на всю країну своїм атмосферним святкуванням Різдва. Українці приїжджають з різних міст, щоб на власні очі побачити автентичні гуцульські традиції і долучитися до коляди. Найкраще їхати на самі свята, адже найяскравіші події заплановані на 24 і 26 грудня.