24 Канал з посиланням на Visit Ukraine розповідає про локації в Україні, куди варто поїхати на зимовий відпочинок. Ціни тут не такі дорогі, як в Буковелі, тож можна не боятися, що влетиш у копієчку.
Де відпочити в Україні взимку?
- Термальні води на Закарпатті
В Україні навіть під час морозів можна купатися прямо просто неба. Щоб відчути справжній релакс, варто поїхати у термальні комплекси Закарпаття. У Берегові й Косино є термальні басейни, вода у яких настільки тепла, що купатися можна і посеред зими. Під час такого відпочинку можна не лише відпочити, а й оздоровитися, адже термальна вода має лікувальні властивості.
Зверніть увагу! Раніше 24 Канал писав репортаж з термальних джерел на Закарпатті. У матеріалі можна дізнатися про особливості такого відпочинку й ціни на нього.
- Чернівці
Пухнастий сніг та десятки вогнів на вулицях дуже личать Чернівцям. Взимку у місті панує особлива, дещо казкова атмосфера. Резиденція митрополитів Буковини, вулиця Кобилянської та європейська архітектура нагадують австрійський Відень.
- Кам'янець-Подільський
Нема поганого сезону, щоб поїхати у Кам'янець-Подільський. Саме місто і його візитівка – середньовічна фортеця – прекрасні завжди. На сторінці @kamianets.museum вже повідомили, що цього року різдвяна резиденція на території фортеці працюватиме з 5 грудня по 11 січня. У цей час на території відбуватимуться майстер-класи, концерти та різні святкові події.
До речі, музей-заповідник вже готується до свят і ставить ялинки на території фортеці.
- Озеро Синевир
Озеро Синевир на Закарпатті взимку схоже на якусь локацію з Альп. Ідеальна тиша, дерев'яні містки, сніг під ногами і туман над водою створюють атмосферу зимової казки. Дорогою варто також завітати у реабілітаційний центр бурих ведмедів.
- Ужгород
Коли на вулиці морози, в Ужгороді панує затишна атмосфера. Австрійська архітектура, набережна річки Уж та ароматна закарпатська кухня роблять поїздку сюди справжнім святом.
- Диканька
Славнозвісне селище Диканька на Полтавщині прославилося завдяки українському письменнику Миколі Гоголю, який написав "Вечори на хуторі біля Диканьки". Сьогодні Диканька є популярною туристичною локацією саме взимку. Тут можна побачити стародавні українські традиції, вертеп та обрядові дійства.
Де побачити справжнє гуцульське Різдво?
Криворівня в Івано-Франківській області відома на всю країну своїм атмосферним святкуванням Різдва. Українці приїжджають з різних міст, щоб на власні очі побачити автентичні гуцульські традиції і долучитися до коляди. Найкраще їхати на самі свята, адже найяскравіші події заплановані на 24 і 26 грудня.