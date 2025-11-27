Та на які саме дати найкраще їхати у Криворівню на Різдво? 24 Канал із посиланням на verkhovyna.life розповість про це докладніше.

У які дні Криворівня на Прикарпатті оживає колядою?

Поїздку до Криворівні на різдвяні свята варто планувати так, щоб бути там саме на період коляди. Вона стартує на саме Різдво, 25 грудня, біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці та триває до Водохреща.

Зауважте, що найяскравіші події припадають і на 24, і на 26 грудня, тобто день до та день після Різдва. У цей період село наповнюється трембітами, багатоголосою колядою, ватрами й вертепами.

Майте на увазі, що туристичні групи часто бронюють садиби ще за місяць наперед.​​ А найкраще приїхати за день до Святвечора, щоб встигнути заселитися, роззнайомитись та зануритися в атмосферу.

Як описували у Vogue свято 2022 року, о 10 ранку у день Різдва люди зібралися на подвір'ї церкви, зокрема й колядники у святковому гуцульському вбранні. Служба тривала до 13 години, а далі розпочалася коляда. Цікаво, що напередодні тут само влаштовували дитячий вертеп.

А підготовка починається значно раніше. Це про випікання калачів, приготування 12 страв і облаштування різдвяної вечері. Також 24 грудня ввечері можна долучитися до традиційного Святвечора у деяких садибах та етнокомплексах.

Як зазвичай святкують Різдво у Криворівні: дивіться відео uzolimanko

Якщо ж раптом вам хочеться спокійнішої атмосфери й менших натовпів, варто приїжджати на 27 – 30 грудня. Тоді коляда ще триває, але туристів менше, а господарі мають більше часу на спілкування і показ місцевих традицій.

Зверніть увагу: у багатьох турах Криворівню поєднують з відвідуванням Верховини, Буковелю та етнопарку "Гуцул Ленд". Відтак ураховуйте й це також, коли плануєте свою подорож.

