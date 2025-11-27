И на какие именно даты лучше всего ехать в Криворивню на Рождество? 24 Канал со ссылкой на verkhovyna.life расскажет об этом подробнее.

В какие дни Криворивня на Прикарпатье оживает колядой?

Поездку в Криворивню на рождественские праздники стоит планировать так, чтобы быть там именно на период коляды. Она стартует на само Рождество, 25 декабря, возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы и продолжается до Крещения.

Заметьте, что самые яркие события приходятся и на 24, и на 26 декабря, то есть день до и день после Рождества. В этот период село наполняется трембитами, многоголосой колядой, кострами и вертепами.

Имейте в виду, что туристические группы часто бронируют усадьбы еще за месяц вперед. А лучше приехать за день до Святвечера, чтобы успеть заселиться, раззнакомиться и окунуться в атмосферу.

Как описывали в Vogue праздник 2022 года, в 10 утра в день Рождества люди собрались во дворе церкви, в том числе и колядники в праздничном гуцульском наряде. Служба продолжалась до 13 часов, а дальше началась коляда. Интересно, что накануне здесь же устраивали детский вертеп.

А подготовка начинается значительно раньше. Это о выпекании калачей, приготовление 12 блюд и обустройство рождественского ужина. Также 24 декабря вечером можно присоединиться к традиционному Святвечеру в некоторых усадьбах и этнокомплексах.

Если же вдруг вам хочется более спокойной атмосферы и меньших толп, стоит приезжать на 27 – 30 декабря. Тогда коляда еще продолжается, но туристов меньше, а хозяева имеют больше времени на общение и показ местных традиций.

Обратите внимание: во многих турах Криворивню сочетают с посещением Верховины, Буковеля и этнопарка "Гуцул Ленд". Поэтому учитывайте и это также, когда планируете свое путешествие.

