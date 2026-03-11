А мовиться про Дашаву у Львівській області. І з посиланням на 032.ua розповідаємо про неї докладніше.

На перший погляд – це звичайне селище біля Стрия на Львівщині. Але саме тут, під полями над річкою Дністер, у першій половині ХХ століття народилась уся газова промисловість України та значною мірою Східної Європи. Назва поселення – Дашава.

Як знайшли тут газ? Місцеві помічали випари блакитного палива ще за часів Австро-Угорщини, під час господарських робіт ями займалися від найменшої іскри. Та австрійська влада не зацікавилася, а радше налякалася і заборонила тут буріння, як зазначає dyvys.info.

Але вже у 1921 році, коли край потрапив у склад відродженої Польщі, ситуація змінилася. У Дашаві запрацювала перша промислова свердловина, а знана компанія Siemens підтвердила, що Дашавське родовище є одним із найбільших у Європі.

1924 називають роком народження газової галузі України, адже саме тоді почалась комерційна експлуатація Дашавського родовища. Газопроводи звідси без перебільшення змінили карту Європи.

Першим був Дашава – Стрий, згодом продовжений до Дрогобича. У 1929 році Дашаву з'єднали зі Львовом трубопроводом, а у 1937 дашавський газ дійшов до польського Тарнова на хімічні заводи. Далі більше, після 1945 року Дашавські родовища перейшли до СРСР і газопровід став першою міжнародною газовою магістраллю Східної Європи.

У 1948 році побудували трубу Дашава – Київ, найпотужнішу і найдовшу в Європі на той момент. А вже в 1951 році нитку продовжили через Брянськ аж до Москви. Тобто – так, радянську столицю гріли галицьким газом. Трубопровід також продовжував постачати паливо до Польщі й почав до країн Балтії.

Що подивитися у Дашаві сьогодні? Насамперед – це локація для поціновувачів індустріальної спадщини. Видобутку газу вже немає, але функціонує підземне газосховище, одне з найстаріших у Європі (на місці відпрацьованих родовищ).

Поруч – місто Стрий з добре збереженим старим центром, а далі Дрогобич, Трускавець і Борислав. Разом вони утворюють потужний маршрут індустріальної та бальнеологічної спадщини Галичини, вартий особливої уваги.

Які ще є схожі туристичні магніти у регіоні?