А мовиться, звісно ж, про Борислав, що про нього писав у знаменитій повісті Іван Франко. З посиланням на drogmedia.net.ua розповідаємо про нього докладніше.

Чим особливий Борислав на Львівщині з музеєм Зега і нафтовою історією?

Борислав на Львівщині називали "галицьким Ельдорадо" через видобуток нафти, що перетворив таке невелике містечко на третій найбільший центр цього промислу у світі. У 1930-х, тільки уявіть, Бориславське родовище давало 70% польського нафтовидобутку і 5% усього світового.

На початку XX століття у місті було понад 12 тисяч свердловин та копанок. Дослідники загалом нарахували близько 100 тисяч спроб знайти тут нафту. А все почалося у 1853 році, коли львівський аптекар Йоган Зег разом з Ігнатієм Лукасевичем винайшли технологію переробки нафти, у результаті якої з'явився очищений гас.

Ось тут і спалахнула "нафтова лихоманка" у Бориславі. Спочатку нафту збирали вручну з поверхні боліт і джерел, а пізніше з'явилися технології буріння. У 1903 у Бориславі відкрили велике глибинне родовище, і місто стало столицею нафтовидобутку Галичини, "Каліфорнією Галичини" та "галицьким Ельдорадо".

До сьогодні нафтовий промисел у Бориславі, на жаль, на такому рівні не встояв. У 2014 році в Бориславі діяло близько 500 свердловин, які давали 4% усієї української нафти. А на 2000 рік була інформація, що родовище майже вичерпане.

Сьогодні Борислав зберігає унікальну спадщину нафтової епохи. Скажімо, там є аптека-музей Йогана Зега – унікальний атмосферний заклад магістра фармації, дослідника та винахідника. Тут можна дізнатися про його життя, взяти участь у цікавих експериментах та побачити різні види нафти.

А Бориславський міський парк культури та відпочинку – мабуть, єдиний у світі, на території якого досі видобувають нафту глибинними помпами. Причім верстати-гойдалки перетворили на яскраві артоб'єкти.

З інших цікавинок – карпатська дерев'яна хата 1802 року з ялинових зрубів і дахом, покритим смерековою драницею, просяклою нафтою. Також, звісно, насичений експонатами Краєзнавчий музей.

Як зазначає портал karpaty.info, є ще щонайменше 5 пам'яток у місті, які варто відвідати туристу. Це церква святої Анни – колишній костел святої Барбари 1902 року, храм Собору Івана Хрестителя 1874 – 1879 років, символ "Скасування панщини" 1848 року, церква святого Миколая 1899 року, і Бориславська міська пошта 1932 року.

