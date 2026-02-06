А речь идет, конечно же, о Бориславе, о котором писал еще в знаменитой повести Иван Франко. Со ссылкой на drogmedia.net.ua рассказываем о нем подробнее.

Чем особенный Борислав на Львовщине с музеем Зега и нефтяной историей?

Борислав на Львовщине называли "галицким Эльдорадо" из-за добычи нефти, превратившей такой небольшой городок в третий крупнейший центр этого промысла в мире. В 1930-х, только представьте, Бориславское месторождение давало 70% польской нефтедобычи и 5% всей мировой.

В начале XX века в городе было более 12 тысяч скважин и копанок. Исследователи в целом насчитали около 100 тысяч попыток найти здесь нефть. А все началось в 1853 году, когда львовский аптекарь Иоганн Зег вместе с Игнатием Лукасевичем изобрели технологию переработки нефти, в результате которой появился очищенный керосин.

Вот тут и вспыхнула "нефтяная лихорадка" в Бориславе. Сначала нефть собирали вручную с поверхности болот и источников, а позже появились технологии бурения. В 1903 в Бориславе открыли большое глубинное месторождение, и город стал столицей нефтедобычи Галичины, "Калифорнией Галичины" и "галицким Эльдорадо".

До сих пор нефтяной промысел в Бориславе, к сожалению, на таком уровне не устоял. В 2014 году в Бориславе действовало около 500 скважин, которые давали 4% всей украинской нефти. А на 2000 год была информация, что месторождение почти исчерпано.

Сегодня Борислав сохраняет уникальное наследие нефтяной эпохи. Скажем, там есть аптека-музей Иоганна Зега – уникальное атмосферное заведение магистра фармации, исследователя и изобретателя. Здесь можно узнать о его жизни, принять участие в интересных экспериментах и увидеть различные виды нефти.

А Бориславский городской парк культуры и отдыха – пожалуй, единственный в мире, на территории которого до сих пор добывают нефть глубинными насосами. Причем станки-качели превратили в яркие арт-объекты.

Из других интересностей – карпатская деревянная хата 1802 года из еловых срубов и крышей, покрытой еловой драницей, пропитанной нефтью. Также, конечно, насыщенный экспонатами Краеведческий музей.

Как отмечает портал karpaty.info, есть еще как минимум 5 достопримечательностей в городе, которые стоит посетить туристу. Это церковь святой Анны – бывший костел святой Барбары 1902 года, храм Собора Иоанна Крестителя 1874 – 1879 годов, символ "Отмена барщины" 1848 года, церковь святого Николая 1899 года, и Бориславская городская почта 1932 года.

