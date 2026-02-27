А сьогодні ми знаємо його як Жовкву. 24 Канал залюбки розповість про цю історію докладніше.

Дивіться також Цей розкішний костел залишається у тіні Підгорецького замку, а дарма

Чому Жовква у радянські часи мала назву Нестеров?

Містечко Жовква у Львівській області з 1951 і аж до 1991 року мало назву Нестеров, вказує city-adm.lviv.ua. Радянці назвали його так на честь Петра Нестерова, російського офіцера авіації. Цього чоловіка називають автором мертвої петлі, а ще він загинув у повітряному бою з австрійцями 8 вересня 1914 року якраз поблизу Жовкви.

За більшовицькими імперськими традиціями, радянська влада перейменувала історичне місто, ренесансну фортецю, засновану гетьманом Станіславом Жолкевським у 1597 році, на честь "свого" героя, росіянина. Історичну назву Жовкві повернули аж після здобуття Україною Незалежності. Тоді ж надали йому статус державного історико-архітектурного заповідника.

Що сьогодні варто подивитися у місті Жовква?

Передовсім, це Жовківський замок , будований з 1594 по 1606 роки, пише UkrainaIncognita. Це один із найкращих зразків фортифікаційного ренесансу в Україні з 4 бастіонами, ровами та двоповерховими арками, резиденція Жолкевського, короля Яна ІІІ Собеського та князів Радзивіллів. Сьогодні тут розташовані музей та галерея мистецтв.

Другий обов'язковий пункт – ратуша на площі Вічева , споруджена 1817 року у стилі неоренесансу. Це адміністративний центр із музеєм та оглядовим майданчиком на годинниковій вежі. А навколо розташовані будинки XVI – XIX століть з аркадами, у яких колись проводили ярмарки солі, хутра та тканин.

Третім пунктом згадаємо нехай оборонну синагогу архітектора Петра Бебера, зведену у 1692 – 1698 роках. Це унікальна ренесансна фортеця з 2 круглими баштами, що була залучена до оборонної системи міста разом із замком. Нині вона містить музей юдаїки, молитовні зали та внутрішній дворик з колонами.

Цікаві факти про Жовкву та що це місто показує туристам: дивіться відео GuffRickTV

Що таке мертва петля?

9 вересня 1913 року Петро Нестеров на аеродромі Сирець у Києві першим у світі виконав цей пірует у літаку – мертву петлю. Це була вертикальна петля діаметром у 120 метрів на висоті 400 метрів – таку дію вважали смертельною на той час через ризик зриву з піке та втрати швидкості.

У день загибелі 1914 року Нестеров протаранив австрійський літак над Жовквою – цю подію вважають першим тараном Першої світової війни. На місці краху біля села Воля-Висоцька під Жовквою радянці поставили обеліск у формі петлі з моделлю літака, як зазначає photo-lviv.in.ua. У 2023 році літак із цього пам'ятника епохи радянської окупації прибрали.

Які ще туристичні міста Львівської області варто відвідати?