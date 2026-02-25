Далеко не зі Львова: де насправді народився артист Лесь Курбас та що там цікавого побачити

Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року в місті Самбір на Галичині. Він став видатним українським режисером, реформатором театру та новатором сцени, чия діяльність докорінно змінила розвиток українського театрального мистецтва, запровадивши нові режисерські підходи та експериментальні постановки, розповідає "Опілля: скарби нації".

Що подивитися туристу у місті Самбір?

Архітектура

Костел єзуїтів (вулиця Адама Міцкевича, 5) – барокова святиня 17 століття, де зараз діє училище культури та органний зал.

Церква святого Пантелеймона (вулиця Шпитальна, 12) – старовинна споруда, відреставрована в 1990-х, зараз – це храм із унікальним інтер'єром.

Костел святого Іоанна Хрестителя (вулиця Петра Сагайдачного, 7) – одна з найдавніших та найвеличніших будівель міста (1530 рік).

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Церковна, 5) – бароково-монументальний храм із цінними реліквіями, включно з Чудотворною іконою Богоматері.

Музеї та культурні локації

Музей "Бойківщина" – знайомить із культурною спадщиною бойків, працює щодня, крім суботи, розповідає Infoua.net.



Музей "Бойківщина" / фото Карпати.info

Музей і театр імені Леся Курбаса – присвячені відомому режисеру-реформатору, працюють щодня і є центром театрального мистецтва та творчих експериментів.

Музей у селі Кульчиці – розповідає про гетьмана Петра Сагайдачного та Юрія Кульцицького, який привіз каву на Львівщину.

Для активного відпочинку

Самбірський парк – зелена перлина міста площею 15 гектарів із доглянутими алеями та спокійними куточками для прогулянок.



Самбірський парк / фото Вікіпедії

Туристична зона "Самбір" – відпочинок із риболовлею, пікніком, басейном і спортивними майданчиками.

BMX Dirt Park – екстрим-парк із катанням на скейтах та звіринцем із страусами, павичами та іншими тваринами.

Ферма страусів "Білаки" – розташована у передмісті міста, де можна побачити страусів, оленів та дрібну живність.



Ферма страусів "Білаки" / фото "Про Україну"

