Михайло Михайлович Поплавський – вже колишній президент Київського університету культури та мистецтв, оскільки завершився термін дії контракту. Народився 28 листопада 1949 року в селі Мечиславка Ульяновського району Кіровоградської області в родині колгоспників.

Монастирище

Напевно, одне з найзагадковіших місць Кіровоградської області – це Монастирище. Ця природна пам'ятка часто порівнюється з англійським Стоунхенджем: посеред степу стоїть овальна скеля, а під її тінню тече річка Інгул.

Монастирище / фото "Мандруй Україною"

Біля підніжжя розташовані величезні кам'яні плити, складені одна на одну. Науковці досі не з'ясували, чи це творіння рук людини, чи застигла магма, витиснута метеоритом 45 мільйонів років тому. На верхівці скелі розташований великий камінь, на якому відвідувачі залишають символічні речі, як: хліб, печиво чи цукерки, аби задобрити "місцевих духів".

Урочище Каскади

Унікальне місце, одне з небагатьох в Україні з природними водоспадами на рівнинній місцевості, зазначає "Україна Інкогніта". Тут широкі кам'яні плити дозволяють підходити прямо до річки, а зі скелі біля водоспаду туристи часто стрибають у глибоку річку Буки. Територія багата рідкісними та зникаючими видами рослин і тварин.



Урочище Каскади взимку / фото "Україна Інкогніта"

Солоне озеро

Це дивовижне озеро, яке славиться лікувальною водою та великими покладами блакитної глини на дні. Виникло воно на малій річці Суха і розташоване посеред степу, тож вночі тут можна лежати на воді і спостерігати яскраві зорі.

Заповідник-музей "Хутір Надія"

Відомий культурний осередок області, заснований батьком драматурга Івана Карпенка-Карого (Тобілевича). Садиба названа на честь його дружини Надії Тарковської. Саме тут він створив численні твори, зокрема "Сто тисяч", "Хазяїн", "Сава Чалий". Хутір відвідували відомі українські театральні діячі, як Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Михайло Старицький, брати Садовські та Панас Саксаганський.

Територія заповіднику "Хутір Надія" / Колаж 24 Каналу, фото "Україна Інкогніта"

Шуховська вежа

Водонапірна вежа в Помічній – це одна з перших у світі гіперболоїдних конструкцій. Подібних споруд у світі залишилось лише кілька. Вежа в Помічній двоярусна, висотою близько 20 метрів. Під час Другої світової війни фашисти заклали вибухівку, через що вежа частково осіла на пошкоджені опори. Після ремонту вона вже не використовувалася за призначенням, але є унікальним місцем і досі.

