У містечку з унікальною соляною історією та назвою Стебник. З посиланням на IGotoWorld розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Де розташоване казино "Польмін" на Львівщині – зникла розкіш міжвоєнної епохи

У якому містечку Львівщини є соляна шахта "Саліна" з 1901 року?

У промисловому містечку Стебник на Львівщині зберігся один із найцікавіших індустріальних пам'ятників Галичини XIX століття – солеварня "Саліна". Зовні це будівля палацового типу, а всередині вона була виробничим центром і культурно-освітнім осередком.

Сам Стебник розташований поруч із Дрогобичем у Львівській області, і його соляна індустрія має багату історію, сягаючи корінням у часи Австро-Угорщини. Хоча назва "Саліна" має польське походження і значить "соляна копальня".

Історія солевидобування у Стебнику почалася з криниць, які копали на своїй землі селяни, мабуть, у XVI столітті. Згодом це заборонили й надали шляхті виняткове право власності на викопні вироби. Останнім господарем Стебницької солеварні був гетьман Северин Жевуський.

У 1773 році австрійський уряд все підпорядкував собі та почав промислову розбудову – поставили варильню кухонної солі, сушарні, склади та житлові будинки для персоналу. Але саме велике Стебницьке родовище відкрили у 1901 році.

Закинута солеварня у Стебнику / Фото m_yursha

Як зазначає drohobych.city, за радянської окупації у Стебнику роблять акцент на калійному виробництві, випуску мінеральних добрив, кухонна ж сіль для "догнати й перегнати Америку" не мала значення. А у 1983 році після сильного дощу сталася аварія і потужний селевий потік спричинив потопи, ба й далі ситуація тільки погіршувалася.

На сьогодні у Стебнику соляні шахти вже не діють, більшість затопили, частина на консервації. Історичну будівлю солеварні "Саліна" у 2022 році виставили на продаж, вона зараз у занедбаному стані. А проте туристи можуть побачити її та ще кілька цікавинок, як-от шахти та загалом промислову спадщину Стебника.

Які ще туристичні міста Львівської області варто відвідати кожному?