Але й історія спорудження та "життя" пам'ятки доволі цікава. З посиланням на lvivcenter.org розповідаємо про це докладніше.

Як у Львові ставили 21-метрового Міцкевича та як пам'ятник пережив три окупації?

Адам Міцкевиж жив у 1798 – 1855 роках. Це польський поет-романтик і діяч національно-визвольного руху, що мав тісний зв'язок з Україною, жив в Одесі, відвідував Крим і написав знамениті "Кримські сонети". Його творчість високо цінували Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка.

Тож не дивно, що ідея спорудження пам'ятника Міцкевичу з'явилася вже у 1856 році, через рік після смерті поета. Однак реалізували її лише у 1904. Річ у тім, що в останній третині XIX століття сформувався культ Міцкевича як національного генія польського народу. А Львів поляки вважали частиною Польщі.

Автором проєкту став знаменитий скульптор Антоній Попель. Але складним було питання фінансування, та ще й місце обирали дуже довго й прискіпливо. Цікаво, що остаточному рішенню сприяла надзвичайна подія 1903 року, коли під час земляних робіт розлилася закладена під землею Полтва.

Відтак місце будівництва встановили на площі трохи далі від Оперного. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 30 жовтня 1904 року, як вказує IGotoWorld. Висота його становить 21 метр загалом, а самої фігури поета – 3,3 метра. Насправді це один із найвищих пам'ятників у Львові.

Дивовижно, але монумент пережив радянську, нацистську та другу радянську окупацію міста. На відміну, скажімо, від пам'ятників Яну III Собєському чи Александру Фредру, які після війни перевезли до Гданська та Вроцлава відповідно, як зазначає novapolshcha.pl.

Ось який вигляд має пам'ятник Міцкевичу у центрі Львова: дивіться відео andrewpaholkiv360

Пам'ятник Міцкевичу залишився у Львові, хоча так могло і не статися. У 1945 році був укладений міжурядовий протокол про передачу Польщі львівських пам'ятників, пов'язаних із минулим польського народу. Радянці прагнули позбутися польських монументів і наставити всюди Владіміра Лєніна.

Пам'ятник Міцкевичу врятувало кілька факторів, найголовніший з яких – на захист стали місцеві. Люди апелювали до загальнолюдських цінностей творчості поета, і наголошували, що він "має велику популярність і любимий українським народом".​

Більшість польських жителів Львова депортували після другої радянської анексії у 1945 році. А проте пам'ятник не знесли, тож і сьогодні площа Міцкевича залишається одним із найпопулярніших місць зустрічей у Львові, а сам монумент вважають однією з візитівок міста.

