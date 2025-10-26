А все через божевілля гітлерівської окупації. 24 Канал із посиланням на "Центр міської історії" розповість про це докладніше.
Чому львівську "Цитадель" вважають одним із найстрашніших місць у місті?
Цей комплекс будували австрійці у 1850-х роках. Місце обрали на узвишші, знаному у народі як район Калічої Гори. За планами, тут мало постати потужне військове укріплення.
І воно таки постало. З "Цитаделі" військові контролювали Львів після революцій 1848 року. Вона містила сім великих фортів і низку менших укріплень на кількох квадратних кілометрах, з колючим дротом і суворою охороною.
Проте наймоторошнішою сторінкою в її історії, ба й усього міста, стало використання "Цитаделі" нацистами у 1941 – 1944 роках під час окупації. Ті зробили тут концентраційний табір для військовополонених – "Шталаг-328".
Загалом через табір пройшли під чверть мільйона бранців із різних країн. Умови утримання були катастрофічні – холод, голод, мор, хвороби та розстріли.
Як зазначає портал photo-lviv.in.ua, за три роки тут загинули від 140 до 200 тисяч людей. При цьому Львів, ймовірно, був єдиним містом Європи, у центрі якого розташували концтабір.
Сьогодні на території "Цитаделі" зберігаються фрагменти фортифікацій. Але також тут розташували ресторани, банки й готелі, що багато містян вважають неоднозначним рішенням.
