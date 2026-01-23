Мовиться про Східницю, і вона таки є непоганою альтернативою більш відомим Трускавцю та Моршину. З посиланням на karpaty.info розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Три красиві міста на Львівщині, які можна відвідати на електричці

Східниця – чому варто їхати у це тихе карпатське селище біля Трускавця?

Це тихе карпатське містечко у передгір'ях Карпат, Східниця, розташоване у Львівській області на висоті 600 – 900 метрів над рівнем моря.​ І воно приваблює туристів чудовою природою, заповідними куточками та краєвидами.

Селище межує з державним заповідником Сколівські Бескиди – це гори, які ховаються під зеленими парасольками ялин. Величезні дерева, вік яких сягає 100 – 150 років, підносяться над мальовничими стежками.​

У липні 2025 року у Східниці відкрили нову екостежку "Респект – Гаївка" протяжністю 2,3 кілометра, як зазначає "Високий Замок". Вона є однією з найдовших у тут та має рекреаційний потенціал. Стежка веде через відпочинкову галявину "Гаївка" до водоспаду "Чотири копитця".​

На маршруті туристам відкриваються неймовірні панорамні краєвиди на Карпати. А ще за гарної погоди можна освіжитися прохолодою гірської річки.

Інші популярні піші маршрути вглиб масиву Сколівських Бескидів мають довжину близько 6 кілометрів з перепадом висот лише 500 метрів. Складних високих гір, скель та обривів тут немає, тож походи прості та підходять для всіх.

У самому селищі варто прогулятися парком Пантелеймона Цілителя. Тут можна побачити старі нафтові качалки, що нагадують про нафтовидобувне минуле Східниці, а також казкової краси ліс, сувенірний базар і дуже довірливих білок.

Цікава альтернатива Трускавцю і Моршину – Східниця: дивіться відео PakuemoValizy

Східниця також пропонує сучасні готелі з панорамними видами на гори. Є тут помешкання і на будь-який інший бюджет, а ще ресторани з авторською кухнею, грузинські, карпатські та європейські страви.

Загалом, Східниця – тихе селище, де можна відпочити від міського шуму серед чистого повітря та мальовничих пейзажів. До того ж тут, кажуть, чи не найбільша кількість джерел із мінеральними водами в Україні.

Як дістатися до Східниці? Найкраще потягом до Львова чи Трускавця, а вже звідти автобусом. Їхати від Львова приблизно 2 – 3 години, а добратися з Трускавця можна за 20 – 30 хвилин.

До слова, фортеця Тустань – стародавній оборонний комплекс, "вмонтований" прямо в скелі – розташований у селі Урич геть неподалік від Східниці. Тож її дуже зручно відвідати саме під час гостин до цього курорту.

А по що їдуть люди у Моршин та Трускавець?