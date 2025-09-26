А ще він є одним із магнітів, що робить місто впізнаваним на курортній мапі України. 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про нього докладніше.

Дивіться також Трускавець, про який ви не знали: куди піти та що цікавого відвідати в курортному містечку

Як гусак став легендою та символом Трускавця?

Гусак з гілочкою у дзьобі – один із найнезвичайніших міських символів України, і саме він зображений на гербі курортного міста Трускавець. Чому ж саме гусак?

Історія цього символу поєднує місцеві традиції, легенди та європейську символіку. Вперше гусак з'являється на офіційній печатці села Трускавець уже наприкінці XVIII століття.

У ті часи, як свідчать місцеві перекази, там справді масово розводили гусей, і їх було так багато, що подекуди люди не могли перейти вулицю. Однак вибір цієї птиці мав і символічний сенс.

Гусак в українській і європейській традиціях вважають ознакою пильності, добробуту й захисту. Скажімо, у Стародавньому Римі крики гусей урятували місто від раптового нападу ворогів.

На гербі ж Трускавця, перезатвердженому у 2007 році, як пише сайт Трускавецької міської ради, білий гусак із галузкою символізує також мир, гостинність, багатство лісів навколо міста та, звісно, цілющу природу. Зелене тло якраз підкреслює її багатство.

Гусак – символ Трускавця: дивіться відео Yaroslav_Japanese

А сам птах тим часом став настільки популярним, що у центрі Трускавця встановили бронзову скульптуру "Гусак із портфелем". Це тепер ще один улюблений туристичний фотоспот. І таких гусаків у різних образах у місті стає все більше.

Які ще туристичні магніти є поблизу Трускавця?