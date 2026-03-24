Пользовательница соцсети Threads @sonyachna14 попросила львовян поделиться любимыми локациями за городом. Этот пост собрал много ценных комментариев и стал настоящим путеводителем для туристов. Поэтому рассказываем, куда же советуют поехать львовяне, чтобы перезагрузиться и увидеть что-то новое.
Читайте также На Волыни растет кривой лес: сосны в нем изгибаются в спирали и петли
Куда львовяне советуют поехать возле города?
Кроме известных замков Львовщины, среди рекомендаций были и такие локации, о которых вы могли не знать.
- Оброшинский дендропарк "Джерело". Как указано на сайте дендропарка, он работает ежедневно с 10:00 по 19:00. Стоимость входного билета – 300 гривен. Здесь также проводят интересные мастер-классы квесты для детей.
- Медвежий приют "Домажир". Работает с четверга по субботу, а посещение возможно только по предварительной записи.
- Мистическое село Демня в Стрыйском районе. Как пишет "Украина Инкогнита", здесь есть атмосферное старое кладбище-музей и заброшенный неоготический костел.
Кладбище в селе Демня / Фото "Локальная история"
- Дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы. Здесь атмосфера и интерьеры напоминают популярный сериал "Бриджертоны".
- Усадьба Енота неподалеку от Буска. Входной билет стоит 80 гривен за взрослого и 60 гривен за ребенка. За дополнительную плату посетителям предлагают поиграть с енотами.
- Семейное хозяйство Cozy Farm в селе Когуты Яворивского района. Эту локацию открыли молодые супруги, которые решили покинуть город и переехать в заброшенное подворье. Сегодня на их ферме, кроме обычных прогулок, фотосессий и пикников, празднуют свадьбы и дни рождения.
Семейное хозяйство с животными, где можно отдохнуть на природе / Фото Cozy Farm
- Экоранчо "Сабадаш". Здесь можно посетить ферму, покататься на лошадях и интересно провести время на природе.
- Комплекс посреди леса – "Явор Резорт". Здесь есть живописное озеро, беседки, ресторан, отель и зоопарк.
- Дендрологический парк в селе Страдч. Он был основан еще в 1962 году для изучения лесных насаждений в природном заповеднике "Расточье". Сегодня здесь можно погулять и устроить красивую фотосессию.
Парк в селе Страдч / Фото @nyouto4ka
- Футуристический Парк 3020 на территории Edem Resort.
- Озеро Барвинок возле Нового Роздола. Эту живописную локацию называют "львовской Амазонкой".
- Комплекс "Раковец".
- "Сказочные поля" в период цветения цветов. Эта живописная локация расположена в селе Стрелки.
- Ранчо "Сокровищная гора". Здесь можно остаться на все выходные и отдохнуть в тишине посреди природы.
- Комплекс для отдыха Sirka на берегу огромного Яворовского карьера. Летом здесь можно искупаться, заняться водными видами спорта и встретить самый красивый закат.
Пользовательница @nastiaanastia даже поделилась целым маршрутом с пометками на карте, куда можно поехать из города. Все локации расположены по дороге и их точно стоит увидеть, пока они окончательно не развалились.
Маршрут по старым костелам Львовщины / Карта @nastiaanastia
Какие еще интересные места увидеть в Украине?
В Карпатах есть уникальное село с целебными минеральными водами, которое сравнивают со швейцарскими Альпами. При этом цены здесь значительно дешевле, чем в Буковеле или Сходнице. Называется это село – Шаян.
Еще одна интересная локация в Карпатах расположена возле Сокольской скалы. О ней практически не знают туристы, а потому здесь всегда тихо и спокойно. Это место точно стоит добавить в свой маршрут.