Все это выглядит я какой-то фантастический пейзаж для фильмов, говорится в проекте "Полесье. Перезагрузка" в инстаграме. Для многих до сих пор остается загадкой, почему деревья приобрели такие очертания.

Чем уникален лес на Волыни?

Речь идет о Кошарском лесе, который расположен в пределах Шацкого национального природного парка. Главная его особенность заключается не в одиночных деревьях, а в целом массиве сосен, чьи стволы изгибаются в спирали, дуги и петли.

Чтобы объяснить это явление все же есть несколько версий. Среди них – влияние геомагнитных процессов, особенности песчаного грунта, генетические факторы или совсем другие природные механизмы, которые пока сложно исследовать. Пока ни одна из этих гипотез не имеет окончательного подтверждения.

Лес довольно заметно отличается от типичных полесских ландшафтов. Здесь почти нет пения птиц, привычных для лесов муравейников или насекомых. Растительность на этой локации тоже небогатая – преобладает хвоя, мох и открытый грунт.

Впрочем, эту местность любят грибники, поскольку под соснами часто растут белые грибы, польские, а поздней осенью можно найти зеленушки и подзеленки.

Следует отметить, что такие подобные искривленные деревья встречаются в других уголках Волыни, однако именно Кошарский лес отличается масштабностью. Когда-то эти территории были большими, а местные сосны в XVIII – XIX веках использовали для судостроения. На сегодня местность сохранена без вмешательства человека, поэтому и осталась такой уникальной.

Связан ли лес с мистикой?

Похожие хвойные формы встречались на песчаных дюнах возле Балтийского моря. В древних верованиях считалось, что искривленные стволы образуют своеобразные ворота для мира духов. Люди верили, что прохождение сквозь них может принести исцеление или сверхъестественные способности. По другой легенде, если пройти через изгиб сосны с запада на восток, то можно продлить жизнь на год.

Что интересно, исследователь Волыни Валерий Пневский обратил внимание на целебные свойства этого места. По его словам, воздух здесь насыщен фитонцидами сосны и можжевельника, которые положительно влияют на дыхательную систему и не содержат вредных микроорганизмов.

Где еще встречается такой лес?

За пределами Украины тоже есть такой кривой лес, который так и называется. Увидеть деревья с одинаковыми изгибами можно в Польше, недалеко от города Грифино. Его создали в 1930 году. По одной из версий, кривые деревья специально так формировали для производства деревянных конструкций, по другой – форму вызвали сильные ветры, которые наклонили деревья в одну сторону.

Сейчас Кошарский лес закрыт для посещения. Из-за войны территория находится в зоне повышенной опасности и имеет специальный правовой режим.

