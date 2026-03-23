Усе це виглядає я якийсь фантастичний пейзаж для фільмів, йдеться у проєкті "Полісся. Перезавантаження" в інстаграмі. Для багатьох досі залишається загадкою, чому дерева набули таких обрисів.

Чим унікальний ліс на Волині?

Йдеться про Кошарський ліс, що розташований у межах Шацького національного природного парку. Головна його особливість полягає не в поодиноких деревах, а в цілому масиві сосен, чиї стовбури вигинаються у спіралі, дуги та петлі.

Щоб пояснити це явище все ж таки є кілька версій. Серед них – вплив геомагнітних процесів, особливості піщаного ґрунту, генетичні чинники або зовсім інші природні механізми, які наразі складно дослідити. Наразі жодна з цих гіпотез не має остаточного підтвердження.

Ліс досить помітно відрізняється від типових поліських ландшафтів. Тут майже немає співу птахів, звичних для лісів мурашників чи комах. Рослинність на цій локації теж небагата – переважає хвоя, мох та відкритий ґрунт.

Втім, цю місцевість люблять грибники, оскільки під соснами часто ростуть білі гриби, польські, а пізньої осені можна знайти зелениці та підзеленки.

Слід зазначити, що такі подібні викривлені дерева трапляються в інших куточках Волині, проте саме Кошарський ліс вирізняється масштабністю. Колись ці території були більшими, а місцеві сосни у XVIII – XIX століттях викорстовували для суднобудування. На сьогодні місцевість збережена без втручання людини, тому й залишилася такою унікальною.

Як виглядає унікальний ліс: дивіться фото

Чи пов’язаний ліс з містикою?

Схожі хвойні форми зустрічалися на піщаних дюнах біля Балтійського моря. У давніх віруваннях вважалося, що викривлені стовбури утворюють своєрідні ворота для світу духів. Люди вірили, що проходження крізь них може принести зцілення чи надприродні здібності. За іншою легендою, якщо пройти через вигин сосни із заходу на схід, то можна продовжити життя на рік.

Що цікаво, дослідник Волині Валерій Пневський звернув увагу на цілющі властивості цього місця. За його словами, повітря тут насичене фітонцидами сосни та ялівцю, які позитивно впливають на дихальну систему й не містять шкідливих мікроорганізмів.

Де ще зустрічається такий ліс?

За межами України теж є такий кривий ліс, який так і називається. Побачити дерева з однаковими вигинами можна у Польщі, неподалік міста Грифіно. Його створили у 1930 році. За однією з версій, криві дерева спеціально так формували для виробництва дерев’яних конструкцій, за іншою – форму спричинили сильні вітри, які нахилили дерева в один бік.

Наразі Кошарський ліс закритий для відвідування. Через війну територія перебуває у зоні підвищеної небезпеки та має спеціальний правовий режим.

Яке ще в Україні є цікаве місце?

У Карпатах існує мальовниче місце біля Сокільської скелі, про яке не знає 90% туристів, йдеться на тікток-сторінці @hatarizba_karpaty. Більшість туристів лише фотографуються біля Сокільської скелі й минають локацію, проте тут можна побачити дещо вражаюче. Важливо лише знайти зелений магазин та обійти його. Там можна знайти місток, під ногами якого – бурхливий Черемош. Це ідеальне місце, щоб відчути справжній дух гір без натовпу.

