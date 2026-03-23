Львівська гідеса Дара, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @dariaguidelviv, поділилася 5 локаціями у Львівській області, які підійдуть для короткої одноденної мандрівки.

Куди поїхати на Львівщині вже цієї весни?

1. Оглядовий майданчик в селі Рибник. Це мальовнича локація, з якої можна побачити звивисте русло річки Стрий та неймовірні краєвиди гір. Щоб на довше затриматися у цій місцевості, можна організувати пікнік.

2. Палац Яблоновських-Бруницьких в селі Підгірці точно сподобається любителям серіалу "Бріджертони". Як пише "Еспресо.Захід", цей палац у 1734 році на місці меншого замку збудував польський магнат Юзеф Александр Яблоновський, який отримав все село Підгірці у спадок від батька. Після одруження Яблоновський накупив нових сіл, а тому рідко з'являвся у замку в Підгірцях.

Понад півстоліття у замку ніхто не мешкав, а потім його викупив барон Юзеф Бруницький і перетворив на родинну віллу. Саме Бруницькі створили величезний дендропарк довкола замку і посадили в ньому екзотичні рослини.

Однак після Першої світової війни історія замку почала розвиватися у негативну сторону. Радянські війська вигнали Бруницьких з дому, а замок занепав. Відновлювати його почали аж у 2014 році, коли палац викупили 3 родини – Герга, Берник, Онишкевич. Саме вони відреставрували будівлю та облаштували зали меблями. Зараз це місце вражає розкішними інтер'єрами, спокоєм та красивою природою довкола.

3. Про заповідник "Тустань" чули, мабуть, вже всі. Однак чому б не відвідати це місце ще раз? Весною природа тут оживає, тож це гарна можливість побути на природі після довгої зими.

4. Ведмежий притулок "Домажир" у селі Жорниська. Тут сподобається і дорослим, і дітям. Відвідувачі можуть побачити врятованих бурих ведмедів у природних умовах. На території також працює колиба, де після прогулянки можна смачно пообідати.

5. Турківський кар'єр – наймальовничіша локація підбірки. За яскравий колір його ще називають Блакитним озером. Це місце стане ідеальною локацією для романтичного весняного пікніка.

