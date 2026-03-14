З посиланням на Visit Ukraine розповідаємо про чотири ідеї для подорожей Україною, щоб нарешті вирватися з рутини і перезавантажитися.

Куди поїхати в Україні весною?

Озеро Синевир. Озеро Синевир – це одна з найвідоміших природних локацій країни і справжня перлина Закарпаття. Навесні тут особливо атмосферно: гірські ліси оживають після зими, повітря наповнюється ароматом хвої, а туристів значно менше, ніж у літній сезон. Це чудове місце для неспішних прогулянок навколо озера, фотосесій і відпочинку на природі.

Дорогою варто завітати у Реабілітаційний центр бурого ведмедя, де можна побачити тварин у природних умовах, та поїсти у місцевих колоритних закладах, де готують страви закарпатської кухні.



Озеро Синевир на Закарпатті / Фото Depositphotos

Львів на Великдень. Львів навесні перетворюється на одну з найромантичніших туристичних локацій, особливо у час Великодня. У цей період місто наповнюється святковими ярмарками, майстер-класами з писанкарства та традиційними забавами.

Туристам варто прогулятися історичним центром, відвідати храми під час святкових богослужінь та завітати у Шевченківський гай, який з року в рік перетворюється на епіцентр святкування Великодня.

До Великодня залишився місяць, а тому є достатньо часу, щоб спланувати ідеальну поїздку.



Шевченківський гай на Великдень / Фото Ertugrul Sevim

Буковель. Весна – це найкращий час, щоб недорого відпочити у Буковелі. Більшість туристів їдуть сюди взимку та влітку, а тому навесні навіть найдорожчі готелі знижують ціни вдвічі. Після завершення гірськолижного сезону і до початку літа у Буковелі значно спокійніше.

У цей період у горах уже тепліше, але вершини ще можуть бути вкриті снігом, що створює красиві контрасти. Це гарний час для прогулянок, катання на велосипеді, відпочинку на природі та релаксу й найкращих спа-готелях курорту.



Буковель навесні / Oleksandr Yakovets

Тернопільська область. На Тернопільщині збереглося чимало фортець і палаців, які особливо атмосферно виглядають саме навесні – коли довкола все зеленіє, а туристів ще небагато. Радимо відвідати Збаразький замок, Вишнівецький палац, який називають "українським Версалем" та Скалатський замок.

Як пише Тернопільська ОДА, у регіоні розташована понад третина усіх замків і палаців України. Область посідає друге місце в країні за кількістю старовинних замків та оборонних споруд.



Збаразький замок – фортеця 17 століття / Фото Andriy S.

