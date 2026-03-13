Юрія Андруховича називають "патріархом" сучасного українського постмодернізму, йдеться у Вікіпедії. Він є співзасновником літературного угруповання "Бу-Ба-Бу", а також відомий знаковими романами "Рекреації", "Московіада", "Перверзія" та "Дванадцять обручів", який вважається найуспішнішим за продажами.

Що варто побачити в Івано-Франківську?

Івано-Франківськ отримав свою назву у 1962 році на честь письменника Івана Франка. До того часу місто з 1662 року місто мало назву Станіслав.

Рідне місто письменника Юрія Андруховича в якому він живе, здатне вразити з першого погляду. Івано-Франківськ часто називають "воротами Карпат" через його розташування поблизу гір. Тож розповімо про головні локації, які варто побачити всім, хто зупиниться у місті дорогою до Карпат.

Міська ратуша

Ратуша є символом Івано-Франківська, пише "Бліц-інфо". Усередині розташований Краєзнавчий музей, в якому представлена нумізматична, археологічна, етнографічна, філателістична, палеонтологічна експозиції. Особливо красивою тут є колекція етнографічного вбрання, прикрас та предметів побуту українців з різних куточків Прикарпаття.

Стометрівка

Центральна вулиця міста здатна закохати в себе з першого погляду. Місцеві вже давно називають вулицю Незалежності "Соткою", проте її протяжність має не 100 метрів, а майже 500.

Стометрівка наповнена красивими архітектурними будинками, фонтанами, різними сувенірними магазинами, книгарнями, кав’ярнями та ресторанами.

Тут постійно грають вуличні музиканти, а літні майданчики так і приваблюють сісти й насолодитися смачною кавою в такій приємній локації.

Парк Шевченка

В Івано-Франківську є великий міський парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Тут висаджені дерева з Франції, Америки та Польщі. Цей центральний оазис міста приваблює відвідувачів затишними алеями з великою кількістю лавок. Парк тішить невеликими озерцями, де живуть лебеді та качки. Також тут є парк атракціонів, де можна весело провести час разом з дітьми.

Міське озеро

У 1955 році в місті створили штучне озеро, яке називають Станіславським морем. На ньому розташований знаменитий "Острівець Кохання", на який можна доїхати на катамарані чи човнику. Локація облаштована красивими прогулянковими алеями, тож тут часто проводять час мешканці чи гості міста.

Фонтани

За останні роки в місті з’явилося багато фонтанів, які стають неабиякою туристичною принадою. Найбільший фонтан можна знайти на Вічевому майдані у формі великої чаші. Також серед популярних фонтанів – фонтан на площі біля готелю "Надія", а на площі Ринок – фонтан з пам’ятником у формі яйця.

