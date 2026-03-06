Віталій Козловський – український співак і телеведучий, який народився 6 березня 1985 року у Львові. Широку популярність здобув на початку 2000-х після перемоги в музичному телешоу Шанс, розповідає "Кіноріум".

Що цікавого подивитись туристу у Львові?

Площа Ринок та Ратуша

Площа Ринок уже понад п'ять століть залишається головним осередком політичного, культурного та торгового життя міста, зазначає Lviv.Travel. Саме тут починалася історія Львова як важливого європейського центру.

Вид з Львівської Ратуші / фото Анастасії Козаріз

Львівський оперний театр

Хоч це і популярне місце, але ж яке гарне! Оперний театр, збудований у 1901 році в стилі неоренесансу, вважається однією з найкрасивіших театральних будівель Європи та справжнім символом міста.

Оперний театр у Львові / фото Canva

Вірменська вулиця

Це одна з найдавніших вулиць Львова, де століттями формувалося життя вірменської громади. Особливу атмосферу кварталу створюють старовинні будівлі та Вірменська церква.

Палац Потоцьких

Розкішний палац кінця 19 століття, виконаний у стилі французького неоренесансу, належав впливовому роду Потоцьких і сьогодні є важливою культурною пам'яткою.

Палац Потоцьких / фото "Карпатіум"

Каплиця Боїмів

Ця унікальна споруда пізнього ренесансу є однією з найвідоміших архітектурних пам'яток Львова і не має аналогів у європейській архітектурі.

Домініканський собор

Величний храм у стилі пізнього бароко відомий своїм оригінальним скульптурним оздобленням і багатою історією.

Домініканський собор / фото "Україна Інкогніто"

Бернардинський монастир

Комплекс, зведений у 17 столітті, поєднує елементи ренесансу, маньєризму та бароко. Він також має фортифікаційні укріплення, що збереглися до наших днів.

Італійське подвір'я

Це ренесансна архітектурна пам'ятка 1580 року, яка входить до палацу купця Костянтина Корнякта – одного з найбагатших львів'ян в історії міста.



Італійське подвір'я / фото INSIDE-UA

Личаківський цвинтар

Історико-культурний заповідник площею близько 40 гектарів, де поховані відомі діячі культури, науки та політики.

