Тепер глядачі можуть побачити одну з ключових ролей Івана Довженка у фільмі "Мавка. Справжній міф" – сучасній екранізації історії про Мавку, пише 24 Канал. У стрічці події розгортаються у наш час, а Довженко втілив образ Лук’яна – героя, що стає романтичним інтересом Мавки.

Прем’єра фільму відбулася 1 березня 2026 року. Більшість українців у захваті від фільму та відзначають неймовірну акторську гру. Фільм не є адаптацією твору Лесі Українки, тож у ньому більше української міфології та демонології.

"Мавка. Справжній міф": дивіться онлайн трейлер фільму

Сам актор народився у Києві – місті з багатою історією, архітектурою та особливою атмосферою. Саме тут минули його дитинство й перші кроки до акторської кар’єри. Тож пропонуємо відкрити для себе три місця у Києві, в які легко закохатися з першого погляду.

Які три місця у Києві варто побачити?

Андріївський узвіз

Андріївський узвіз – одна з найвідоміших та найулюбленіших вулиць як серед кияк, так і серед туристів, йдеться на сайті міста Києва. Вона вважається чи не найкрасивішою у столиці. Завдяки своєму історичному значенню, особливій атмосфері та великій кількості пам’яток ця вулиця стала справжньою візитівкою Києва.

Серед знаменитих архітектурних споруд – замок Річарда Левине Серце та Андріївська церква, створона за проєктом архітектора Растреллі. На вулиці розташовані музеї, галереї, мистецькі майстерні, антикварні крамниці.

Особливої атмосфери узвозу додає те, що тут у різні періоди жили відомі люди. Наприклад, у Києві мешкав Михайло Булгаков – його музей знаходиться у будинку №13. Туристи на Андріївському узвозі мають чудову можливість придбати українські сувеніри – розписаний посуд чи фігурки.

Визначні місця Андріївського узвозу:

Музей однієї вулиці (Андріївського узвозу);

Музей письменника Михайла Булгакова (Будинок Турбіних);

Пам’ятник Проні Прокопівні та Голохвастову (кінофільм "За двома зайцями");

Меморіальний будинок-музей Кавалерідзе;

Кокорівська альтанка;

Театр Колесо;

Замок "Річарда Левине Серце";

Андріївська церква.

Володимирська гірка

Парк Володимирська гірка – це мальовнича височина над правим берегом Дніпра, яка має неймовірні краєвиди, йдеться на сайті місто Кия. За переказами, саме тут у 988 році відбулося Хрещення Русі. У давнину ця місцевість називалася Михайлівською горою, через розташований поруч Михайлівський Золотоверхий монастир.

У 1853 році на гірці встановили пам’ятник князю Володимиру Великому, тож саме після цього парк отримав назву Володимирська гірка.

Парк має три яруси. Нижній рівень простягається від Подолу до Європейської площі, середній – там, де встановлено пам’ятник, а верхній веде до Михайлівського собору. З оглядового майданчика видно Поділ, простори Труханового острова, Оболонь та житлові масиви лівого берега. Навесні в парку квітнуть магнолії, бузок і каштани, тож в це місце неможливо не закохатися.

Контрактова площа

Контрактова площа – одне з найстаріших місць Києва та справжній центр культурного життя. Як пише Kyiv Maps. Одним із символів локації є фонтан "Самсон", який відкрили в першій половині ХІІІ століття. Він вважається одним з найстаріших фонтанів України, що зберігся до наших днів.

У 1082 році навпроти Контрактового дому відкрили Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва. Це унікальний театр, який має лише один аналог у світі. Сьогодні тут можна побачити постановки балету під керівництвом Раду Поклітару.

Ще одним сучасним символом Подолу стало колесо огляду, яке з’явилося на площі у 2017 році. Його привезли з Франції до новорічних свят, але згодом залишили як постійну атракцію.

