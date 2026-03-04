І другий – є версія, що саме тут народилась одна з найвеличніших правительок Русі княгиня Ольга. З посиланням на city-adm.lviv.ua розповідаємо про це докладніше.

Княгиня Ольга могла народитись у Підгірцях: що варто побачити у цьому селі на Львівщині?

Офіційне трактування "Повісті минулих літ" пов'язує згадане там місце народження Ольги – Плєсков – із Псковом. Проте низка українських істориків аргументовано вказують, що російські вчені вкотре намагалися вкрасти нашу історію, і насправді мовиться про Пліснеськ – велике руське городище на межі Волині й Галичини.

Так от, нині це місце ідентифікують із теренами Підгірців. Українська "галицька версія" вважає, що Ольга народилась у Пліснеську, а батьками її були Олег та Гельгі, онук данського правителя і дочка болгарського князя Будимира, як зазначають на zbruc.eu.

Сам факт існування давньоруського городища у Підгірцях підтверджений археологічними знахідками. Дискусія серед істориків триває досі, проте Підгірці, де створено Історико-культурний заповідник "Давній Пліснеськ", залишаються одним із центрів описаної версії.

А проте перлиною регіону є все ж пізніша пам'ятка – Підгорецький замок. Це одна з найвеличніших архітектурних історичних локацій України, зведена впродовж 1635 – 1640 років на замовлення коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського.

Французький військовий інженер Гійом де Боплан відповідав за систему оборонних укріплень із бастіонами та ровом, а італійський архітектор Андреа дель Аква проєктував палац. Тож комплекс став одним із найкращих у Європі зразків поєднання ренесансного стилю та фортифікацій у єдиному ансамблі.

Разом з Олеським та Золочівським замками Підгорецький утворює туристичний маршрут "Золота підкова Львівщини". Станом на сьогодні замок у Підгірцях функціонує як музей-заповідник, а поруч ще є відреставрований костел та здатний вразити панорамний краєвид із замкового пагорба.

