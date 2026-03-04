І другий – є версія, що саме тут народилась одна з найвеличніших правительок Русі княгиня Ольга. З посиланням на city-adm.lviv.ua розповідаємо про це докладніше.
Княгиня Ольга могла народитись у Підгірцях: що варто побачити у цьому селі на Львівщині?
Офіційне трактування "Повісті минулих літ" пов'язує згадане там місце народження Ольги – Плєсков – із Псковом. Проте низка українських істориків аргументовано вказують, що російські вчені вкотре намагалися вкрасти нашу історію, і насправді мовиться про Пліснеськ – велике руське городище на межі Волині й Галичини.
Так от, нині це місце ідентифікують із теренами Підгірців. Українська "галицька версія" вважає, що Ольга народилась у Пліснеську, а батьками її були Олег та Гельгі, онук данського правителя і дочка болгарського князя Будимира, як зазначають на zbruc.eu.
Сам факт існування давньоруського городища у Підгірцях підтверджений археологічними знахідками. Дискусія серед істориків триває досі, проте Підгірці, де створено Історико-культурний заповідник "Давній Пліснеськ", залишаються одним із центрів описаної версії.
А проте перлиною регіону є все ж пізніша пам'ятка – Підгорецький замок. Це одна з найвеличніших архітектурних історичних локацій України, зведена впродовж 1635 – 1640 років на замовлення коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського.
Французький військовий інженер Гійом де Боплан відповідав за систему оборонних укріплень із бастіонами та ровом, а італійський архітектор Андреа дель Аква проєктував палац. Тож комплекс став одним із найкращих у Європі зразків поєднання ренесансного стилю та фортифікацій у єдиному ансамблі.
Разом з Олеським та Золочівським замками Підгорецький утворює туристичний маршрут "Золота підкова Львівщини". Станом на сьогодні замок у Підгірцях функціонує як музей-заповідник, а поруч ще є відреставрований костел та здатний вразити панорамний краєвид із замкового пагорба.
Олеський замок – місце народження короля Польщі. Це один із найстаріших в Україні замків – з історією, що починається з 1327 року. Також цікаво, що саме тут у 1629 році народився майбутній король Польщі Ян ІІІ Собєський. Попри значні руйнування під час Другої світової війни, сьогодні замок майже відреставровано і він приймає тисячі туристів на рік.
Свірзький замок – локація фільму "Довбуш". На відміну від Олеського чи Підгорецького, Свірзький замок ще не настільки розкручений, тому тут можна провести час без натовпу, наодинці з природою. На цьому наголошують самі співробітники закладу, а сьогодні тут повноцінний культурно-мистецький центр.