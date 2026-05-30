А наша зірка – це, звісно, Оксана Білозір, якій саме 30 травня виповнюється 69 років. 24 Канал із задоволенням розповість про все це докладніше.

Дивіться також Бо хрещений батько – то Хрещатик: прогулянка Києвом поета Юрія Рибчинського

Оксані Білозір – 69: чим вона відома світові та яким був творчий шлях?

30 травня 1957 року народилася Оксана Розумкевич – майбутня народна артистка України, яку світ знає як Оксану Білозір. Це сталося у маленькому промисловому селищі серед поліських лісів із назвою Смига Дубенського району Рівненської області.

Мама Оксани Ніна була солісткою Волинського народного хору, яку називали "волинським солов'єм", тож музика у домі не замовкала. Освіту Білозір здобула у Львові – спершу у музично-педагогічному училищі, потім у консерваторії. Значно пізніше, у 1999 році, вона ще й здобула ступінь магістра зовнішньої політики й дипломатії у Дипломатичній академії при МЗС України.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

З 1979 року Оксана Білозір була солісткою суперпопулярного ВІА "Ватра", з 1994 – лідеркою власного гурту "Оксана". У її дискографії щонайменше 15 альбомів та 10 музичних фільмів. А ще вона була народною депутаткою України чотирьох скликань, і з 2000 по 2001 обіймала посаду Міністра культури України.

Перший чоловік Оксани народний артист України, співак і композитор Ігор Білозір трагічно загинув у травні 2000 року після нападу у Львові. На той момент вони вже були розлучені, та жінка не відпускала ім'я Білозір навіть після цього і гіркої втрати.

Оксана Білозір виконує пісню Ігоря Білозора "Коханий": дивіться відео biloziroksana

Де народилася Оксана Білозір та що відомо про цю локацію?

Смига – це селище, розташоване за ледь понад 20 кілометрів від Дубна посеред лісів. До 1928 року його знали як Кеннеберг – за легендою, як пише портал mista.ua, назва виникла якось сама, коли промисловець Берг продав поселення іншому власнику з іменем Кенне. Але також її пов'язують з німецьким словом Berg – гора.

На Смигу перейменувала місце польська влада. Але люди на цьому місці поселилися ще у 1860-х роках – і це були саме німецькі колоністи. Тут одразу сформувався промисловий осередок – щонайменше десяток сімей німців-ремісників із місцевого дуба виготовляли дерев'яні клепки до бочок для пива, вина й горілки, як розповідають на сайті smyzka-gromada.gov.ua.

Пізніше, після 1920 року, поляки розбудували деревообробні підприємства і продукція залізницею поїхала по всій Польщі. Багато чого змінилося під час світових воєн – у регіоні були знищені значні площі лісів, а залишки окопів та вирви від снарядів збереглися донині. А проте деревообробна промисловість тут працює й донині.

До теми Де насправді народився DZIDZIO та що там подивитися

Що цікавого є навколо Смиги й чому туди варто їхати туристу?

Смига стоїть зовсім недалеко від Дубна – одного з найбагатших на пам'ятки міст Рівненщини. Це, до прикладу, Дубенський замок, будівництво якого розпочалось у 1492 році, а також палац князів Любомирських у стилі ренесансу та з таємничими підземними коридорами.

Інша перлина Дубенського району – Тараканівський форт XIX століття. Сьогодні він у напівзруйнованому стані, а проте стіни, які поглинає природа, створюють неймовірну атмосферу постапокаліпсису та приваблюють туристів з усієї України.

Ось який вигляд у наші дні має Тараканівський форт: дивіться відео VladyslavVD

Південніше, на межі з Тернопільщиною, є екоферма з козами й вівцями у середньовічній вежі. А також знаменитий Кременець – це старовинне місто вражає мандрівників легендарною Замковою горою Бона, бароковою архітектурою колишнього Єзуїтського колегіуму та неймовірними краєвидами Кременецьких гір.

Ідеальна поїздка вихідного дня у Кременець: дивіться відео АндрійДіяк

Усе це легко поєднати у неймовірно атмосферну мандрівку на вікенд, зручну навіть для великих родин. Тим більше що Рівненщина загалом – один із наймальовничіших регіонів Полісся, ба й всієї України.