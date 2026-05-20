А ще і його головне натхнення. Мовиться про Юрія Рибчинського, і з посиланням на "Главком" та не тільки розповідаємо про все це докладніше.

Юрію Рибчинському – 81: яким був творчий шлях поета?

Історія Юрія Рибчинського нерозривно пов'язана з Києвом, адже саме тут, ще й у старовинному районі, він народився 22 травня 1945 року. Його дитинство минуло серед унікальної атмосфери Подолу – з його пагорбами, церквами та ремісничими майстернями.

Ще студентом Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який він закінчив у 1967 році, Рибчинський активно друкував свої вірші. Одним із поворотних моментів для молодого поета стало знайомство у 1971 році на Буковині з Володимиром Івасюком.

Обидва мріяли вивести українську естрадну пісню на новий рівень, як вказують на huxley.media, і в їхній співпраці народилися такі шедеври, як "Кленовий вогонь" та "У долі своя весна". Пізніше Рибчинський присвятив пам'яті Івасюка пісню "Минає день, минає ніч".

Творча спадщина поета вражає – він є автором трьох тисяч пісень, кожна десята з яких стала хітом. Його перу належать лібрето до знаменитих рок-опер "Біла ворона" та "Парфумер", а також мюзиклу "Едіт Піаф. Життя в кредит".

Пісні Рибчинського виконували найяскравіші зірки української сцени – Софія Ротару, Назарій Яремчук, Ніна Матвієнко, Руслана, Павло Зібров та багато інших. За видатні заслуги Юрій Рибчинський був ушанований званнями Героя України, Народного артиста України та іншими відзнаками.

Чим унікальний Київ, оспіваний поетом Рибчинським?

Київ – столиця України з величною історією та міцною як криця волею. Як зазначає Britannica, процвітання міста почалося ще понад тисячу років тому – як центру Русі.

Духовними перлинами Києва стали Софійський собор, зведений за часів Ярослава Мудрого, та Києво-Печерська лавра, обидва – у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Центральною артерією міста є вулиця Хрещатик, яка пролягає дном долини, і схили якої прикрашені терасованими садами. Саме Хрещатик став для Рибчинського "хрещеним батьком" – на його честь поет написав знамениту пісню.

Наше покоління називало Хрещатик "Бродвеєм". Це було місце, куди кияни, де б вони не жили, приїжджали знайомитися. Щовечора по одній стороні йшли дівчата, по іншій – хлопці. Потім це все змішувалося,

– цитує Юрія Рибчинського "Українська правда".

Попри виклики воєнного часу, місто Київ, яке надихало поета Рибчинського все життя, продовжує жити й розвиватися. На 2024 – 2025 роки припав початок відновлення туристичної сфери, а на 2026 рік є концепція розвитку туризму: "Перезавантаження. Київ – місто кожного".

Туризм – це не тільки про податки чи показники у звітах. Передусім це про людей: про можливість перезавантажитися, змінити погляд, відчути підтримку й знайти нові сенси у складний для країни час. Водночас це дійсно галузь із потужним економічним потенціалом: вона створює робочі місця, залучає кошти в економіку та стимулює розвиток суміжних сфер. Саме тому розвиток туризму сьогодні – це також про відновлення міста,

– як цитує kyivcity.gov.ua, наголошувала на презентації програми у грудні 2025 року заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Які ще цікаві факти варто знати про міста, де народилися відомі українці?

Відомий кожному українцеві й не тільки Іван Котляревський, автор "Енеїди" й "Наталки Полтавки", народився у 1769 році у Полтаві – тоді це був центр Полтавського полку Гетьманщини. Головна туристична локація, пов'язана з ним – музей-садиба на Івановій горі, відновлена 1969 року за аквареллю Тараса Шевченка. Типовий маршрут Полтавою поєднує садибу, історичний центр і заповідник "Поле Полтавської битви" з музеєм і панорамою.

Але погляньмо ще раз і на сучасність. Багато хто асоціює фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука зі Львовом, але насправді він народився у місті Мукачево на Закарпатті. Батько музиканта певний час працював у місцевому університеті, тому сім'я жила там до переїзду у Львів. Сьогодні Мукачево славиться замком Паланок, заради якого туристи з'їжджаються з різних областей.