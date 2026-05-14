Святослав Вакарчук, який 14 травня відзначає свій 51-й рік народження, народився в Мукачево – одному з найатмосферніших міст Закарпаття, пише 24 Канал.

Що варто побачити у Мукачево, де народився Вакарчук?

Батько Святослава Вакарчука певний час працював у місцевому університеті, тому сім’я жила на Закарпатті до переїзду у Львів. І хоч співак вже дуже давно пов’язаний з містом Лева, Мукачево нерідко згадують як його малу батьківщину.

Сьогодні це місто славиться замком Паланок, заради якого туристи з’їжджаються з різних областей. Та крім нього, тут можна побачити чимало інших архітектурних будівель та історичних пам’яток.

Замок Паланок

Це одна з найвідоміших історичних пам’яток Закарпаття, пише Discover. Історики досі точно не могли встановити, хто саме його збудував.

Фортеця складається з трьох рівнів – Верхнього, Середнього та Нижнього замків, які оточені кам’яними стінами й ровом з дерев’яним мостом. Колись цей замок навіть використовували як в’язницю.

Тепер цей замок є популярним музеєм. Він розташований на вулканічній горі заввишки 79 метрів, а з його оглядового майданчика відкривається панорамний вид на Мукачево та околиці.

Мукачівська ратуша

Будівля вважається однією з головних архітектурних окрас міста. Розташована ратуша на площі Кирила та Мефодія, але на відміну від більшості ратуш, стоїть не посеред площі, а збоку.

Споруду в неоготичному стилі з елементами австрійського модерну звели за рік – з 1903 по 1904 рік. Ратушу прикрашають башти, балкони та міський герб зразка 1376 року. До сьогодні будівлю використовують як адміністративний центр міста.



Мукачівська ратуша / Фото з Вікіпедії

Костел святого Мартина

У центрі Мукачева розташований красивий костел святого Мартина. На вежі храму встановлений один з найстаріших годинникових механізмів Європи, виготовлений в Австрії наприкінці XVI століття. Сьогодні цей храм належить римо-католицькій церкві, а богослужіння тут проводять кількома мовами.

Парк Перемоги

Мальовничий парк розташований на березі річки Латориця та є одним з популярних місць для відпочинку у місті. Тут можна прогулятися вздовж набережної, насолодитися краєвидами чи відпочити у кав’ярні.

Для дітей у парку працюють атракціони та колесо огляду, тому це місце однаково подобається туристам і місцевим жителям.



Красивий парк Перемоги / Фото Discover

Замок графів Шенборнів

Палац Шенборнів вважають однією з найвишуканіших архітектурних пам’яток поблизу Мукачева, пише Trip my Dream. Розташований він у селі Карпати.

Звели палац наприкінці XIX століття як заміську резиденцію для відпочинку графської родини Шенборнів. Архітектура розкішної будівлі отримала риси французького Відродження. Сьогодні цей маєток є однією з найпопулярніших локацій Закарпаття.

Які маршрути Україною вас можуть зацікавити?

Гора Маківка на Львівщині – це важливе місце національної пам'яті. Саме там у 1915 році відбулася перша значуща перемога Українських січових стрільців над російськими військами.

Тревел-блогер Макс Узол радить піднятися на Хустський замок, з якого відкривається неймовірний краєвид на місцевість. Ця фортифікаційна споруда існувала у XI – XVIII столітті, а до нині збереглися лише її руїни. Свого часу замок побудували на вершині давно згаслого вулкана.