Святослав Вакарчук, который 14 мая отмечает свой 51-й год рождения, родился в Мукачево – одном из самых атмосферных городов Закарпатья, пишет 24 Канал.

Что стоит увидеть в Мукачево, где родился Вакарчук?

Отец Святослава Вакарчука некоторое время работал в местном университете, поэтому семья жила на Закарпатье до переезда во Львов. И хотя певец уже очень давно связан с городом Льва, Мукачево нередко вспоминают как его малую родину.

Сегодня этот город славится замком Паланок, ради которого туристы съезжаются из разных областей. Но кроме него, здесь можно увидеть немало других архитектурных зданий и исторических памятников.

Замок Паланок

Это одна из самых известных исторических достопримечательностей Закарпатья, пишет Discover. Историки до сих пор точно не могли установить, кто именно его построил.

Крепость состоит из трех уровней – Верхнего, Среднего и Нижнего замков, которые окружены каменными стенами и рвом с деревянным мостом. Когда-то этот замок даже использовали как тюрьму.

Теперь этот замок является популярным музеем. Он расположен на вулканической горе высотой 79 метров, а с его смотровой площадки открывается панорамный вид на Мукачево и окрестности.

Мукачевская ратуша

Здание считается одним из главных архитектурных украшений города. Расположена ратуша на площади Кирилла и Мефодия, но в отличие от большинства ратуш, стоит не посреди площади, а сбоку.

Сооружение в неоготическом стиле с элементами австрийского модерна возвели за год – с 1903 по 1904 год. Ратушу украшают башни, балконы и городской герб образца 1376 года. До сих пор здание используют как административный центр города.



Костел святого Мартина

В центре Мукачево расположен красивый костел святого Мартина. На башне храма установлен один из старейших часовых механизмов Европы, изготовленный в Австрии в конце XVI века. Сегодня этот храм принадлежит римско-католической церкви, а богослужения здесь проводят на нескольких языках.

Парк Победы

Живописный парк расположен на берегу реки Латорица и является одним из популярных мест для отдыха в городе. Здесь можно прогуляться вдоль набережной, насладиться видами или отдохнуть в кафе.

Для детей в парке работают аттракционы и колесо обозрения, поэтому это место одинаково нравится туристам и местным жителям.



Замок графов Шенборнов

Дворец Шенборнов считают одной из самых изысканных архитектурных памятников вблизи Мукачево, пишет Trip my Dream. Расположен он в селе Карпаты.

Возвели дворец в конце XIX века как загородную резиденцию для отдыха графской семьи Шенборнов. Архитектура роскошного здания получила черты французского Возрождения. Сегодня это имение является одной из самых популярных локаций Закарпатья.

