В 1915 году стрельцы здесь одержали первую значимую победу в своей короткой, но яркой боевой истории. Со ссылкой на АрміяInform рассказываем обо всем этом подробнее.

Чем известна гора Маковка, где юные сечевые стрельцы остановили армию России еще более сотни лет назад?

Гора Маковка в 958 метров высотой стоит в сердце Высокого Бескида, в 8 километрах к северу от Славского во Львовской области. Окружающие хребты, конечно, выше и знаменитее, но именно Маковку ежегодно посещают тысячи людей с особой целью.

То есть не только ради горных прогулок и пейзажей, хотя и эти активности и красоты там доступны. Ведь Маковка является частью Национального природного парка "Сколевские Бескиды", где обитают олени, лисы и редкие птицы, в частности беркут.

Но кроме этого Маковка является одним из самых сильных символов национальной памяти в Украине. Местом, где весной 1915 года родилась легенда Украинских сечевых стрельцов.

С 29 апреля по 4 мая 1915 года, во времена Первой мировой войны, на склонах Маковки шли ожесточенные позиционные бои между подразделениями австро-венгерской армии и российскими войсками. В состав первых входили 7 сотен 1 и 2 куреней УСС.

Первые два штурма, 29 и 30 апреля, были отбиты, да и сечевые стрельцы неоднократно сами контратаковали. Более того, 4 мая бой завершился победой украинцев – российские войска отбросили за реку Головчанку, и это стало первым большим успехом сечевых стрельцов.

Доктор исторических наук Николай Лазарович объяснял "Радио Свобода" в 2025 году, к 110-летию боя, его стратегический контекст. Стремясь прорваться через Карпаты в Венгрию, россияне бросили на этот плацдарм большие силы. Но УСС остановили наступление и не позволили врагу выйти в тыл австро-венгерских позиций.

Победа была тяжелой. 42 стрельца погибли, 76 получили ранения, еще 35 попали в плен. При этом важно понимать, что средний возраст усусов был 19 – 20 лет, и многие из них были из семей интеллигенции – поэты, художники, общественные деятели.

Что сегодня можно увидеть на Маковке и рядом?

Именно поэтому Маковка – не просто туристический объект, а место паломничества. Еще в 1920-х и 1930-х годах члены УВО (Украинской военной организации) установили на вершине кресты в честь павших, а украинская молодежь начала традицию чествования.

Сегодня у подножия горы, а именно в селе Тухля, действует Музей Героев Маковки – с артефактами, оружием и инвентарем обеих армий, которые можно брать в руки. Отдельно стоит осмотреть церковь святого Николая 1900 года – в ее стену вмурована бронзовая таблица с именами павших стрельцов.

Самый популярный маршрут на Маковку идет как раз через Тухлю, далее на Грабовец и вершину. Общая протяженность – 13 километров, как пишут на karpaty.love, перепад высот – около 410 метров, а продолжительность – от 5 до 6 часов. Дорога не сложная.

Какие еще интересные факты о туристических магнитах Львовщины стоит знать?

Между селами Сопот и Долгое есть большое недостроенное советское водохранилище. Оно должно было обеспечивать водой Львов и производить электроэнергию, но ничего из этого не вышло. Сегодня здесь живописный природный водоем среди гор, который местные называют "Карпатским морем".

По легенде, в Жолкве похоронено сердце польского короля Яна III Собеского – победителя битвы под Веной 1683 года. А еще в городе сохранились Жолковский замок и коллегиальная церковь, где связанные с монархом реликвии хранили веками.