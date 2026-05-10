Ведь вход туда закрыли. Но почему так произошло и где теперь искать лучшую панораму? Благодаря порталу "Интерактивный Львов" и не только рассказываем об этом подробнее.

Самая высокая природная точка Львова – Высокий замок: что стоит о нем знать?

Высокий замок – это название, которое пережило сам замок на несколько сотен лет. Укрепление на Замковой горе заложил еще в XIII веке король Данило, и здесь жил его сын Лев Данилович, в чью честь назван Львов.

При польских королях замок расширили, укрепили и сделали одной из ключевых крепостей в регионе. Но случилось так, что в XVII веке его разрушили шведы во время Северной войны. Затем местные разобрали остатки стен на строительный материал, так что до сих пор от замка сохранилась только одна стена.

Откровенно говоря, уже на 1835 год на этом месте стояла безлесая и разрытая гора, и именно тогда там рассадили парк. В 1869 поляки к 300-летию Люблинской унии насыпали на вершине курган. Поскольку землю носили из разных уголков Австро-Венгрии, процесс длился аж до 1900 года.

И вот именно эта искусственная насыпь, известная как Копец Люблинской унии, подняла вершину горы до отметки в 413 метров над уровнем моря и дала ей смотровую площадку. Та была самым популярным среди горожан и туристов местом для наблюдения панорамы Львова долгие и долгие годы – пока не пришла Россия с полномасштабной войной.

Вот что было на Высоком замке до полномасштабного вторжения России: смотрите видео

Почему Высокий замок во Львове сейчас недоступен?

Высокий замок с 2022 года закрыт для посетителей из-за риска воздушных атак и невозможности быстро эвакуировать людей при возникновении угрозы, как писали на wz.lviv.ua. К тому же на вершине расположен режимный объект – Львовская телебашня.

Более того, в 2024 году исследования подтвердили критическое состояние насыпи – обнаружили трещины на дорожках и смотровой площадке, разрушение подпорных стенок, промывки на склонах и угрозу оползней. Поэтому власти Львова планируют реконструкцию копца и верхней смотровой площадки в парке, о чем отмечали на zaxid.net.

Интересно знать: Львов уже перерос свою легендарную вершину. Формально самая высокая природная точка в черте города – Замковая гора, но самую высокую точку обзора стоит искать уже где-то на Сыхове среди многоэтажных новостроек.

А такую атмосферную картину можно было наблюдать на пути ко львовскому Высокому замку / Фото tviylviv

Какие еще локации Львова стоит посетить, чтобы полюбоваться панорамными видами?

Если вы хотите найти во Львове новые углы обзора, то это достижимая цель – с сентября 2025 года для посетителей открыта отреставрированная башня Органного зала. Там 141 ступенька, 40 метров высоты и 4 панорамных окна с видом от Ратуши до Замковой горы.

В этой башне хорошо слышно орган. И когда ты поднимаешься с этажа на этаж – звук органа то громче, то тише. Это очень уникально. Больше нет локаций, где такое можно услышать,

– делился содиректор органного зала Тарас Демко в разговоре с 24 Каналом.

Обратите внимание и на Цитадель. Ее строили австрийцы в 1850-х как военное укрепление, а во время Второй мировой войны здесь был нацистский концлагерь Stalag-328. Сегодня одна из сохранившихся башен оборудована открытой смотровой площадкой, зайти туда можно ежедневно с 10 до 18.

И, конечно, как не вспомнить об основной смотровой площадке Львова – башне ратуши на площади Рынок. Она достигает 65 метров ввысь и официально является самой высокой ратушей Украины. На нее можно подняться, но нужна предварительная регистрация в Центре туристической информации – прямо в день подъема.