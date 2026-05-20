А еще и его главное вдохновение. Речь идет о Юрии Рыбчинском, и со ссылкой на "Главком" и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Юрию Рыбчинскому – 81: каким был творческий путь поэта?

История Юрия Рыбчинского неразрывно связана с Киевом, ведь именно здесь, еще и в старинном районе, он родился 22 мая 1945 года. Его детство прошло среди уникальной атмосферы Подола – с его холмами, церквями и ремесленными мастерскими.

Еще студентом Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, который он закончил в 1967 году, Рыбчинский активно печатал свои стихи. Одним из поворотных моментов для молодого поэта стало знакомство в 1971 году на Буковине с Владимиром Ивасюком.

Оба мечтали вывести украинскую эстрадную песню на новый уровень, как указывают на huxley.media, и в их сотрудничестве родились такие шедевры, как "Кленовый огонь" и "У судьбы своя весна". Позже Рыбчинский посвятил памяти Ивасюка песню "Проходит день, проходит ночь".

Творческое наследие поэта впечатляет – он является автором трех тысяч песен, каждая десятая из которых стала хитом. Его перу принадлежат либретто к знаменитым рок-операм "Белая ворона" и "Парфюмер", а также мюзиклу "Эдит Пиаф. Жизнь в кредит".

Песни Рыбчинского исполняли самые яркие звезды украинской сцены – София Ротару, Назарий Яремчук, Нина Матвиенко, Руслана, Павел Зибров и многие другие. За выдающиеся заслуги Юрий Рыбчинский был удостоен званий Героя Украины, Народного артиста Украины и другими наградами.

Чем уникален Киев, воспетый поэтом Рыбчинским?

Киев – столица Украины с величественной историей и крепкой как сталь волей. Как отмечает Britannica, процветание города началось еще более тысячи лет назад – как центра Руси.

Духовными жемчужинами Киева стали Софийский собор, возведенный во времена Ярослава Мудрого, и Киево-Печерская лавра, оба – в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центральной артерией города является улица Крещатик, которая пролегает по дну долины, и склоны которой украшены террасированными садами. Именно Крещатик стал для Рыбчинского "крестным отцом" – в его честь поэт написал знаменитую песню.

Наше поколение называло Крещатик "Бродвеем". Это было место, куда киевляне, где бы они ни жили, приезжали знакомиться. Каждый вечер по одной стороне шли девушки, по другой – парни. Потом это все смешивалось,

– цитирует Юрия Рыбчинского "Украинская правда".

Несмотря на вызовы военного времени, город Киев, который вдохновлял поэта Рыбчинского всю жизнь, продолжает жить и развиваться. На 2024 – 2025 годы пришлось начало восстановления туристической сферы, а на 2026 год есть концепция развития туризма: "Перезагрузка. Киев – город каждого".

Туризм – это не только о налогах или показателях в отчетах. Прежде всего это о людях: о возможности перезагрузиться, изменить взгляд, почувствовать поддержку и найти новые смыслы в сложное для страны время. В то же время это действительно отрасль с мощным экономическим потенциалом: она создает рабочие места, привлекает средства в экономику и стимулирует развитие смежных сфер. Именно поэтому развитие туризма сегодня – это также о восстановлении города,

– как цитирует kyivcity.gov.ua, отмечала на презентации программы в декабре 2025 года заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Известный каждому украинцу и не только Иван Котляревский, автор "Энеиды" и "Наталки Полтавки", родился в 1769 году в Полтаве – тогда это был центр Полтавского полка Гетманщины. Главная туристическая локация, связана с ним – музей-усадьба на Ивановой горе, восстановленная в 1969 году по акварели Тараса Шевченко. Типичный маршрут по Полтаве сочетает усадьбу, исторический центр и заповедник "Поле Полтавской битвы" с музеем и панорамой.

Но давайте еще раз взглянем и на современность. Многие ассоциируют фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука со Львовом, но на самом деле он родился в городе Мукачево на Закарпатье. Отец музыканта некоторое время работал в местном университете, поэтому семья жила там до переезда во Львов. Сегодня Мукачево славится замком Паланок, ради которого туристы съезжаются из разных областей.