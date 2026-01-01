А мовиться, ясна річ, про Івана Котляревського, автора "Енеїди" й "Наталки Полтавки". 24 Канал із посиланням на info-ua.net розповість докладніше про його рідний край.

Дивіться також Де в Україні розташований палац, у якому свого часу мешкав Оноре де Бальзак

Місто над Ворсклою – рідне для Котляревського: що подивитися у Полтаві?

Батько Івана Котляревського був канцеляристом міського магістрату Полтави. Дитинство майбутнього світоча української літератури минало в атмосфері козацько-старшинського побуту над Ворсклою.

Як зазначає ukrlib.com.ua, після військової служби та поневірянь у столиці Російської імперії, з 1810 року Котляревський жив у Полтаві аж до самої смерті у 1838. Тож Полтава стала і колискою, і останнім пристановищем письменника.

Що ж сьогодні пропонує туристам це місто? Головна локація, звісно – музей-садиба Івана Котляревського на Івановій горі, відновлена 1969 року за аквареллю Тараса Шевченка.

Мовиться про меморіальний комплекс на місці батьківської хати Котляревського, де стоїть житловий будинок з 5 кімнатами – це кабінет, вітальня, опочивальня, світлиця і кухня. Також тут є повітка, комора та колодязь-журавель.

Інтер'єри музею відтворюють побут дрібного полтавського дворянства кінця XVIII – початку XIX століття. Тут зберігають меблі, рукописи, нагороди, речі з театральних постанов "Наталки Полтавки".​ А на подвір’ї стоїть погруддя Котляревського роботи Галини Кальченко та квітники, які роблять садибу наче листівкою старої Полтави.

Полтава з висоти пташиного польоту: дивіться відео pTolik

Поруч із садибою розташована Біла альтанка з панорамою на Ворсклу та Хрестовоздвиженський монастир, пов'язаний з легендами про Марусю Чурай і полковника Мартина Пушкаря. У пішій доступності – Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського у стилі українського модерну, де зібрані археологічні й етнографічні скарби Полтавщини.

Типовий маршрут по Полтаві поєднує садибу, історичний центр і заповідник "Поле Полтавської битви" з музеєм і панорамою.​ Тож місто дає змогу побачити загалом історію регіону, а також у якому середовищі народилася та жила людина, що фактично започаткувала нову українську літературу.

Які ще туристичні магніти Полтавщини варто відвідати?