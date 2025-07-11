Відомі мандрівні блогери Макс Узол і Оля Манько знімають відео про подорожі Україною вже 5 років. В інтерв'ю 24 Каналу вони назвали місця, які їх вразили найбільше.

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Непопулярні локації для мандрівки Україною

Дрогобич



Дрогобич на Львівщині / Фото Дрогобицької міської ради

В Україні є багато невеликих, не надто популярних, але дуже красивих містечок. Першим мандрівники називають Дрогобич з його солеварнею, яка працює за технологією 13 століття. "Там досі у великих чанах виварюють сіль, і це надзвичайне видовище", – каже Макс Узол.

Дрогобич є важливим культурним осередком Львівщини – тут діють численні музеї, зокрема комплекс із величною архітектурою "Дрогобиччина", театри, філармонія тощо. А давня пам'ятка галицької архітектури – церква Святого Юра – входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Опішня



Гончарне селище / Фото Andy Travel Club

Селище Опішня на Полтавщині є головним осередком сучасного гончарства в Україні.

Опішня має прекрасні музеї просто неба з дивовижними скульптурами, яких я раніше ніколи не бачив,

– поділився блогер.

Наприкінці 19 – на початку 20 століття в селищі працювало близько тисячі гончарів. Продукцію експортували майже на всі континенти світу.

Кременець



Містечко Кременець / Фото 34travel

Це невелике містечко на Тернопільщині блогери назвали одним із найкрасивіших в Україні. Воно розташоване в підніжжі однойменних гір, тому природа там неймовірна. А ще особливого шарму містечку надає старовинний центр та розкішна архітектура.

Найвідомішим об'єктом Кременецьких гір є Замкова гора, де збереглися руїни фортифікаційної споруди 12 століття. Звідти якраз відкривається краєвид на усе місто.