Відомі тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько в інтерв'ю 24 Каналу назвали туристичні напрямки для пляжного відпочинку в Україні. Серед них був один дійсно несподіваний, – і це Житомирська область, де є багато мальовничих кар'єрів.

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Житомирщина – туристичний напрямок для пляжного відпочинку

У Житомирські області є кілька затоплених кар'єрів, де можна організувати кемпінг, купатися та просто відпочивати на пляжі. Серед них – Соколовський, Богунський, Коростишівський, але найвідомішим є Дружбівський. Його неймовірна бірюзова вода та білі скелі нагадують турецький курорт Памуккале.

З неочевидних напрямків я б назвала Житомирську область, де є багато різноманітних кар'єрів. Один із найкрасивіших – кар'єр Дружба з блакитно-лазурною водою та білосніжними горами, які приваблюють безліч людей. На вихідних багато хто приїжджає відпочити, покупатися, бо водичка там чиста, прозора й красива,

– сказала Оля Манько.

Як відомо, Дружбівський кар'єр виник внаслідок видобутку нерудних копалин. Його максимальна глибина становить 30 метрів. Вода в кар'єрі чиста й дуже прозора та відповідає безпечним показникам.



Дружбівський кар'єр / Фото Суспільного

Популярним це місце стало після того, як його зняли з дрона місцеві оператори у 2021 році, і кадри розлетілися соцмережами. По буднях сюди навідується близько сотні відпочивальників, а на вихідні кількість сягає п'ятиста.

Де розташований Дружбівський кар'єр: карта

До речі, ще одним чудовим кар'єром з чистою водою та посеред скель є Коростишівський. Історія його утворення така сама, щоправда, тут здебільшого видобували граніт.



Коростишівський кар'єр / Фото "Вікіпедія"

Пейзаж навколо кар'єру – неймовірний, уздовж берегів ростуть ялинки та берези, що трохи нагадує краєвиди південно-східної Фінляндії. Висота скель сягає близько 10 метрів, а глибина самої водойми становить 20 метрів.