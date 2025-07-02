Розташоване озеро на Дніпропетровщині, на мальовничій околиці великого масиву хвойних і мішаних лісів. Там лікувальні не лише поклади грязей на дні, а й водні джерела поблизу, розповідає 24 Канал.

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Озеро з мінеральною водою та лікувальними грязями

Між селами Знаменівка та Новотроїцьке на Дніпропетровщині розташувалося справжнє "джерело здоров’я і сили" – озеро Солоний Лиман.

За формою воно нагадує коло діаметром близько 1,8 кілометра. У центрі видніється видовжений острів, а біля берегів є кілька невеликих заток.



Озеро Солоний Лиман з острівцем посередині / Фото Findway

Це рідкісне родовище лікувальних грязей і мінеральних вод формувалося протягом століть. Місцевим жителями цілющі властивості озера були відомі з давніх часів. Вони використовували грязі для лікування ревматизму, подагри, радикуліту та інших захворювань. Вивчати властивості покладів почали тільки в 1928 році, збудувавши згодом санаторій, що функціонує досі.

На березі озера є грязесховище — воно дозволяє зберігати лікувальні властивості грязі протягом довгого часу. Грязі мають протизапальну, розсмоктувальну та бактерицидну дії, покращують імунологічні і відновні процеси. Процедури з використанням грязей покращують білковий, вуглеводний і водний обмін.

Де розташоване озеро Солоний Лиман: карта

Мінеральні води біля озера використовують для лікування хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.