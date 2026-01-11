Мовиться про дім на вулиці Трьохсвятительській, 11. Про його архітектурну хитрість розповість докладніше 24 Канал із посиланням на Telegraf.

Дивіться також Як закохатися в Київ за 24 години: ідеальний маршрут, щоб побачити місто

Як цей будинок у Києві грає з вашою свідомістю вже сотню років?

У Києві на Трьохсвятительській, 11 стоїть будинок, який буквально обманює вашу свідомість. З однієї вулиці здається, що це звичайна триповерхівка початку XX століття, але з іншої видно, що дім насправді має п'ять поверхів. І ця архітектурна хитрість зачаровує киян та туристів уже понад століття.​

Таємниця криється у рельєфі Києва – місто розташоване на численних пагорбах і схилах, що формує унікальні умови для будівництва. Відтак і згаданий будинок звели на схилі – його фасад здається набагато нижчим, ніж задня частина.

Як з'явилося це диво? Ділянку на Трьохсвятительській на початку ХХ століття придбав підприємець Позняков – причім задешево, бо влада не вважала, що тут можна щось путнє побудувати. Але підприємливий чоловік мав план, і до 1912 року тут постав будинок завдяки нестандартним архітектурним рішенням.​

Всередині будинку, що цікаво, живе справжній лабіринт переходів та сходів, що створюють відчуття загадковості та навіть злегка заплутують. Цей ефект тільки підсилює враження, що будівля ніби грає з простором і сприйняттям людей.​

Цей будинок на Трьохсвятительській у Києві має 3 і 5 поверхів одночасно / Дивіться фото kyiv_klab

Як зазначає bigkyiv.com.ua, цей будинок пов'язаний зі ще одним обманом. Кажуть, у 80-ті аферисти-фарцовщики заводили довірливих клієнтів до будинку та брали гроші, обіцяють одразу винести дефіцитний товар. Але самі втікали через інший вихід.

До слова, біля будинку розташована скульптура "Людина, що проходить крізь стіну" – київська відповідь легендарному паризькому артоб'єкту. Ця інсталяція додає будинку ще більшої містичності та привабливості для туристів.​

Які ще неординарні туристичні магніти Києва варто відвідати?