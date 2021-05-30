За останні кілька років столиця дуже змінилась: суттєво покращилась інфраструктура та збільшилась кількість туристичних атракцій. Тому щороку кількість тих, хто прагне побачити українську столицю, тільки зростає, а кіновиробники і закордонні артисти залюбки приїжджають, щоб відзняти ефектні кліпи на вулицях Києва.

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До Дня міста, яке у столиці відзначають 30 травня, ми підібрали 8 цікавих локацій, серед яких є й природні об’єкти, і музеї. Тож проведіть захопливий вікенд у Києві.

Алея художників

Оновлену Алею художників відкрили у 2019 році. Її продовжили від фунікулера до сходів, що ведуть до Андріївської церкви. За задумом, маршрут поєднує Андріївський узвіз та новий скляний міст Кличка. Протяжність маршруту – близько 2 кілометрів.



Як виглядає Алея Художників / Фото Kyiv Maps

Пішохідно-велосипедний міст (він же – міст Кличка)

Скляний міст вартий уваги. Його висота сягає 20 метрів, а найвища точка підіймається над Володимирським спуском на 32 метри, а це висота 12-поверхового будинку.

Споруду будували в історичній частині міста, тому спочатку проєкт не дуже схвалювала організація ЮНЕСКО. Але рекордна кількість відвідувачів у перші дні та обережне виконання робіт переконали: будівництво мосту було потрібне. Через пандемію коронавірусу кількість відвідувачів цієї локації трішки менша, але краєвиди, без сумніву, варті того, щоб приїхати до Києва.

Оболонська набережна і парк "Наталка"

Оболонську набережну відремонтували на початку минулого десятиліття. Рекреаційну зону відкривав мер міста Володимир Кличко, який назвав парк на честь своєї дружини Наталі. Загальна площа цієї туристичної локації становить 25 гектарів.



Одна з центральних алей парку "Наталка" / Фото Investory news

Русанівські фонтани

Це по-своєму унікальний комплекс. Фонтани збудували разом із житловим районом ще у 1970-их роках. Їх переважно вмикали на пів року – від травня до жовтня. У 2012 році розпочали реконструкцію, яка затягнулась на 5 років. Наразі ж повністю оновлений комплекс запустили в експлуатацію. Висота водного струменя Русанівських фонтанів сягає 30 метрів.

Київська пустеля

Київську пустелю полюбляють називати Сахарою. Це доволі велика ділянка землі з піском, розташований просто серед щільної забудови мегаполісу. Київська пустеля навіть має свої оази – кар'єрні озера, а з деяких точок відкривається вид на місто.

Бюджетна столична Сахара розташована на Позняках.

Костел Святого Миколая

Неоготична будівля розташована в самому центрі столиці – на вулиці Васильківській. Це одна з найцікавіших споруд архітектури Києва. За радянських часів її використовували як склад, а під час війни – зруйнували значну частину храму. З 1970-их років тут тривала довгострокова реконструкція. Наразі ж костел Святого Миколая – одна з найпопулярніших інстаграмних локацій столиці.

Музей тролейбусного талончика

Музей відкрили у січні 2013 року на вулиці Прорізній. Але будемо відверті: експозиція – це лише частина інтер'єру пабу. Власники закладу сподіваються, що незабаром вона доросте до цілої виставки.

Унікальність музею в пабі – не тільки у поєднанні, але й у самій колекції, адже тут є проїзні квиточки з різних країн світу. На кожного відвідувача, який принесе унікальний квиток, чекає приємний сюрприз.



Експозиція оформлена як дошка пошани /Фото Kyiv Maps

"Титанік" по-українськи

Пам'ятник засновникам Києва вже встигли назвати "Титаніком" по-українськи. Щоб переконатися або спростувати цю думку, відвідайте цю локацію на Набережній Дніпра.

Альтернатива для допитливих туристів

Якщо ж вам цікаво пізнати історію Києва, але не залучаючи до цього класичних гідів, спробуйте безкоштовний додаток WalQlike. Його розробником є українець Станіслав Околот, який розробив особливі квести з дослідження міста. У Києві є 10 маршрутів, кожен з яких займе до 3 годин прогулянки. Впевнені, квест відкриє для вас багато цікавої інформації про Київ.