За последние несколько лет столица очень изменилась: существенно улучшилась инфраструктура и увеличилось количество туристических достопримечательностей. Поэтому каждый год количество тех, кто хочет увидеть украинскую столицу, только растет, а кинопроизводители и зарубежные артисты охотно приезжают, чтобы снять эффектные клипы на улицах Киева.

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Ко Дню города, который в столице отмечают 30 мая, мы подобрали 8 интересных локаций, среди которых есть и природные объекты, и музеи. Поэтому проведите увлекательный уикенд в Киеве.

Аллея художников

Обновленную Аллею художников открыли в 2019 году. Ее продолжили от фуникулера до лестницы, ведущей к Андреевской церкви. По замыслу маршрут соединяет Андреевский спуск и новый стеклянный мост Кличко. Протяженность маршрута – около 2 километров.



Как выглядит Аллея Художников​ / Фото Kyiv Maps

Пешеходно-велосипедный мост (он же – Мост Кличко)

Стеклянный мост стоит внимания. Его высота достигает 20 метров, а самая высокая точка поднимается над Владимирским спуском на 32 метра, а это высота 12-этажного дома.

Сооружение строили в исторической части города, поэтому сначала проект не слишком одобряла организация ЮНЕСКО. Но рекордное количество посетителей в первые дни и осторожное выполнение работ убедили: строительство моста было нужно. Из-за пандемии коронавируса количество посетителей этой локации немного меньше, но виды, несомненно, стоят того, чтобы приехать в Киев.

Оболонская набережная и парк "Наталка"

Оболонской набережной отремонтировали в начале прошлого десятилетия. Рекреационную зону открывал мэр города Владимир Кличко, назвал парк в честь своей жены Натальи. Общая площадь этой туристической локации составляет 25 гектаров.



Одна из центральных аллей парка "Наталка" / Фото Investory news

Русановские фонтаны

Это по-своему уникальный комплекс. Фонтаны построили вместе с жилым районом еще в 70-х годах. Их преимущественно включали в пол года – с мая по октябрь. В 2012 году начали реконструкцию, которая затянулась на 5 лет. Сейчас же полностью обновленный комплекс запустили в эксплуатацию. Высота водной струи Русановских фонтанов достигает 30 метров.

Киевскяа пустыня

Киевскую пустыню любят называть Сахарой. Это довольно большой участок земли с песком, расположенный прямо посреди плотной застройки мегаполиса. Киевская пустыня даже имеет свои оазисы – карьерные озера, а с некоторых точек открывается вид на город.

Бюджетная столичная Сахара расположена на Позняках.

Костел Святого Николая

Неоготическое здание в самом центре столицы – на улице Васильковской. Это одно из самых интересных сооружений архитектуры Киева. В советские времена его использовали как склад, а во время войны – разрушили значительную часть храма. С 1970-х годов здесь продолжалась долгосрочная реконструкция. Пока же костел Святого Николая - один из самых популярных инстаграмних локаций столицы.

Музей троллейбусного талончика

Музей открыли в январе 2013 года на улице Прорезной. Но будем откровенны: экспозиция – это только часть интерьера паба. Владельцы заведения надеются, что вскоре она дорастет до целой выставки.

Уникальность музея в пабе – не только в сочетании, но и в самой коллекции, ведь здесь есть проездные билетики из разных стран мира. На каждого посетителя, который принесет уникальный билет, ждет приятный сюрприз.



Экспозиция оформлена как доска почета /Фото Kyiv Maps

"Титаник" по-украински

Памятник основателям Киева уже успели назвать "Титаником" по-украински. Чтобы убедиться или опровергнуть это мнение, посетите эту локацию на Набережной Днепра.

Альтернатива для любопытных туристов

Если же вам интересно узнать историю Киева, но не привлекая к этому классических гидов, попробуйте бесплатное приложение WalQlike. Его разработчиком является украинец Станислав Околот, который разработал особые квесты по исследованию города. В Киеве есть 10 маршрутов, каждый из которых займет до 3 часов прогулки. Уверены, квест откроет для вас много интересной информации о Киеве.