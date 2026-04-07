У соцмережах легко знайти круті рекомендації, куди варто сходити в тому чи іншому місті. Але часто такі підбірки мають і зворотний бік: тихі й маловідомі локації швидко перетворюються на переповнені туристами місця. Ще гірше, коли відвідувачі забувають про базові правила поведінки, а саме залишають після себе сміття та псують атмосферу, за яку ці місця й полюбили.

Саме такий пост на платформі тредс ми і натрапили. У ньому mmtanniia розповіла про маловідому локацію під Львовом. Втім, у коментарях одразу з'явилися обурені реакції: люди почали писати, що тепер це місце втратить свою особливість і стане черговою "інстаграмною точкою". Тож що це за локація – розповідаємо далі.

Про яку локацію Львівщини йде мова?

У селі Годовиця на Львівщині стоїть один із найзагадковіших храмів регіону – Костел Всіх Святих у Годовиці, історія якого починається ще з 13 століття, розповідає Pinsel AR. Сучасну муровану споруду звели у 18 столітті за проєктом відомого архітектора Бернард Меретин, який створив компактний, але вишуканий храм у стилі пізнього бароко.



Костел Всіх Святих у Годовиці / фото INSIDE-UA

Попри обмежений простір і невелику парафію, будівля вирізнялася гармонійними пропорціями, багатим декором і стала зразком для інших сакральних споруд Галичини. Над інтер'єром працювали видатні митці, зокрема скульптор Йоган Пінзель, чиї роботи перетворили головний вівтар на справжню театральну сцену.

Однак у 20 столітті храм занепав: після виселення польської громади його закрили, частину мистецьких цінностей вивезли, а пожежа 1974 року знищила дах і розписи. Сьогодні костел перебуває у стані руїн, але й досі вражає атмосферою та вважається однією з найкрасивіших і водночас недооцінених пам'яток барокової архітектури України. Особливо люблять відпочивати саме біля озера, яке розташоване біля костелу.

Чому українці розсварились через цю локацію?

Як ми вже зазначали, часто люди забувають про базові правила поведінки. Відпочиваючи у громадських місцях, важливо прибирати за собою та не залишати сміття. Також не варто забувати, що ви не одні: слід поводитися спокійно, не заважати іншим, не вмикати гучну музику та паркуватися лише у дозволених місцях.

Реакція українців / скріншот з платформи тредс

Зрештою, далеко не всі хочуть, щоб затишні й малолюдні локації перетворювалися на переповнені точки. Адже разом із великою кількістю людей зникає і та особлива атмосфера спокою, заради якої сюди й приходять.

