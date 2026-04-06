У соцмережі Threads львів'яни поділилися перевіреними локаціями для коротких поїздок, які однаково добре підходять і малечі, і дорослим.

Куди львів'яни радять поїхати з дітьми за місто?

1. Реабілітаційний центр для птахів "Вільні крила" у селі Кожичі. Тут уже майже 30 років лікують птахів з травмами. У центрі можна побачити диких, свійських та екзотичних птахів. Після реабілітації "пацієнтів" відпускають у природне середовище. Засновник і власник реабілітаційного центру Віктор Шельвінський розповів Суспільному, що птахи, які більше не можуть літати, залишаються у них назавжди.

Дітям і навіть дорослим буде дуже цікаво послухати про долю птахів та їхнє відновлення, тож цей центр – точно варто відвідати.

2. Озеро Барвінок біля Нового Роздолу. Водойма розташована посеред мальовничого лісу і завдяки незайманій природі та бірюзовій воді нагадує Амазонку. Тут можна прогулятися та організувати пікнік, а купатися заборонено.

3. Оброшинський дендропарк. На території є контактний зоопарк з рідкісними тваринами. Вхідний квиток коштує 300 гривень.

4. Зоопарк "Лімпопо" у селі Меденичі. Тут можна побачити харизматичних лемурів, мавп, капібару, тигрів тощо. Квиток для дорослого коштує 350 гривень, а для дитини – 250 гривень.

5. Парк 3020 у селі Стрілки. Тут дітлахи зможуть досхочу набігатися, а дорослі у той час розглядатимуть сучасні скульптури.

6. "Альпакіо". За 30 кілометрів від Львова можна пожити в будиночку, поруч з яким господарюють альпаки. Діти будуть в захваті, адже зможуть погодувати і погладити цих милих тварин не через сітку, а у безпосередній близькості.



Біля будиночка є ферма з "Альпаками" / Фото "Альпакіо"

7. "Липова долина". Це відпочинковий комплекс, який розташований недалеко від Львова і пропонує спокійний відпочинок на природі. Влітку тут є великий басейн, в якому можна освіжитися у спеку.

8. Сімейне господарство Cozy farm. Сюди можна приїхати просто на кілька годин, щоб зробити атмосферний пікнік на фермі та погодувати кіз, або ж орендувати намет і залишитися на ніч. Діти точно будуть в захваті від ночівлі на справжній фермі.

9. Парк розваг "Уруру". Сюди точно треба їхати з самого ранку, щоб встигнути випробувати всі атракціони. На дітей у парку чекають сухі гірки, всесезонні тюбінгові траси, різноманітні гойдалки, мотузковий парк тощо. Квиток в "Уруру" коштує 900 гривень, а для дітей ростом до 90 сантиметрів – безкоштовно.

10. Козацька слобода "Раковець". Це відпочинковий комплекс біля Львова з озером, басейном та рестораном.

