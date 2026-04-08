Саме там народився Мірча Луческу – людина, яка стала одним із символів світового футболу. З посиланням на romaniatourism.com розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також У 2026 вони вперше зіграють на ЧС із футболу: що це за загадкова країна така – Кюрасао

Палац диктатора, собор-рекордсмен і багато іншого: яким є справжній Бухарест сьогодні?

Мірча Луческу – тренер, кар'єра якого охопила десятки клубів і збірних на трьох континентах. Найбільшого успіху він досяг із донецьким "Шахтарем", який очолював з 2004 по 2016 рік – за цей час клуб вигравав 8 чемпіонатів України поспіль і здобув Кубок УЄФА 2009 року, єдиний євротрофей в історії футболу Незалежної України.

У 2020 році Луческу очолив київське "Динамо", попри початковий протест фанатів через його минуле з "Шахтарем". І з ним також виграв чемпіонат, кубок і суперкубок України, також вперше за тривалий час виводив клуб до групового етапу Ліги чемпіонів. На жаль, 7 квітня 2026 року він помер, доживши до 80 років.

А народився майбутній геніальний тренер у румунському Бухаресті, як вказано на transfermarkt.com. Це столиця з особливим ритмом, яка заслужено здобула прізвисько "Малий Париж" ще на початку XX століття – за широкі бульвари, будівлі Belle Époque та атмосферу красивого життя.

Що обов'язково побачити туристу у Бухаресті – найкрасивіші краєвиди: дивіться відео з дрона від Exploropia

Найстаріша вулиця міста – Кале Вікторії. Понад 300 років вона є серцем столиці, там розкішні готелі й бутики сусідять зі значно давнішими пам'ятками архітектури. Поруч розташована відома з туристичних листівок у всьому світі Арка Тріумфу, зведена на честь румунських солдатів Першої світової війни.

Головна пам'ятка Бухареста – Палац Парламенту, як зазначає visitbucharest.today. Це другий за розміром адміністративний будинок у світі – 1100 кімнат, 2 кілометри коридорів і люстри вагою до 3 тонн (до слова, його звели за наказом румунського комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску).

Ба більше, поруч височіє найбільший православний собор Європи – 127 метри заввишки, розрахований на 5000 вірян та з найбільшим у світі православним іконостасом майже у 24 метри завдовжки. Це Собор спасіння нації, освячений, зауважимо, геть недавно, у жовтні 2025 року.

Турист нещодавно побував у Бухаресті та поділився цікавим досвідом: дивіться відео Jora.Worldwide

Звісно, обов'язково слід погуляти у Бухаресті у кварталі Ліпскань, Старому місті – тут бруківка, середньовічні церкви й тераси, де місцеві та туристи сидять поруч цілий рік. І насамкінкць не забудьте про Музей села у парку Херестреу, що просто неба зберігає автентичні румунські народні хати, млини й криниці, звезені з усієї країни.

Додамо, що ввечері Бухарест цілковито трансформується – місто стабільно входить до десятки найкращих у Європі для нічного життя, а концентрація кав'ярень тут – найвища на континенті. Кажуть, тут найкраща кава у Європі – але ми в Україні з цим, звісно, погодитися не зможемо.

Які ще цікаві туристичні локації у Румунії варто відвідати у 2026 році?