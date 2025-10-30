Це місце називають Бермудським трикутником Трансільванії. Які містичні історії приховують дерева цього лісу? Ми розкажемо всі найцікавіші деталі, тож читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Guardian.

Який ліс є наймоторошнішим у світі?

У Румунії, неподалік від міста Клуж-Напока, існує ліс, який не схожий на жоден інший. Його називають Хойя-Бачу – місце, де всі страшні історії наче оживають, а моторошна атмосфера огортає тебе, як густий туман. Місцеві навіть прозвали його "Бермудським трикутником Трансільванії". Кажуть, ті, хто заходить у його глибинні хащі, ніколи не повертаються такими, як раніше.

Як виглядає ліс: дивитись відео

Ліс Хойя-Бачу привертає увагу людей століттями. Його назва походить від пастуха, який зник тут разом із двома сотнями овець. У 1968 році Хойя-Бачу привернув міжнародну увагу, коли технік Еміль Барнеа сфотографував НЛО, що ширяв над центральною галявиною. З тих пір сюди приходять йоги, шамани, уфологи та дослідники паранормального, прагнучи відчути дивні енергії лісу.

Деякі люди стверджують, що чують безтілесний шепіт крізь дерева або відчувають, як руки хапають або штовхають їх,

– розповідає екскурсовод Маріус Лазін.

Сьогодні ліс опинився під загрозою: сучасне передмістя Клуж-Напока активно розбудовується, забудовники хочуть очищати території для будівництва багатоквартирних будинків. За винятком кількох гектарів із рідкісними середземноморськими дубами, Хойя-Бачу офіційно не захищений.

Проте Маріус сподівається, що його проєкт Hoia-Baciu допоможе зберегти цінність лісу, як туристичної та містичної пам'ятки. Він організовує денні й нічні прогулянки, заняття йогою, лекції про паранормальне, квести та навіть нічний кемпінг для відчайдушних відвідувачів.

Адреса розташування: Вулиця Тяєтура Туркулуй, Клуж-Напока 400285, Румунія.

Які найбільш моторошні ліси у світі варто відвідати?

1. Леді в лісі

Як пише AtlasObscura, це загадкове різьблення серед дерев маленького лісу в крихітному селі Оттерден, Кент, зберігає в собі безліч таємниць, прихованих у його незбагненному вигляді. Ця фігура вагітної жінки вирізана з твердого дуба, майже 2,7 метра заввишки, і стає несподіваним відкриттям для туристів, які прогулюються лісом.

Леді в лісі / фото AtlasObscura

2. Паркленд

Колишня залізнична лінія в Лондоні перетворилася на лісопарк, що тягнеться через райони Харінгі та Іслінгтон. Покинуті станції й тунелі серед дерев тепер приховують графіті, химерні прикраси та місцеві легенди, а сама стежка, відома, як Parkland Walk, запрошує на прогулянки й відкриття серед зелені.

Фігура у Паркленду / фото AtlasObscura

3. Геспенстервальд (Ліс Привидів)

Геспенстервальд, або "Примарний ліс", знаходиться в Нінгагені, Німеччина, неподалік від Балтійського моря. У світлий час доби ліс оживає плямами сонячного світла та шумами лісових тварин, але вночі дерева іноді набувають вигляду, ніби вони з'явилися прямо з кінофільму жахів.

Геспенстервальд / фото AtlasObscura

